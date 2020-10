Polttoaineen verotus kiristyy – arvio hallituksen tavoitteista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aiotut liikenteen päästövähennykset vaativat useita eri toimenpiteitä.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamien vaikutusarviointien perusteella hallituksen tavoitetta liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä ei voida toteuttaa ilman useita eri toimenpiteitä.

Ministeriön tiedotteen mukaan tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimia, joilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita liikenteessä ja joilla edistetään autokannan uudistumista. Lisäksi liikennejärjestelmän energiatehokkuutta on parannettava.

– Tavoitteisiin ei ole mahdollista päästä ilman fossiilisten polttoaineiden hinnoittelun muuttamista, minkä osalta tieliikenteen päästökauppa ja polttoaineverotus ovat tehokkaimpia keinoja, ministeriö toteaa suoraan.

Käytännössä tällä tarkoitetaan fossiilisten polttoaineiden hintojen nousua.

Arvioituja toimenpiteitä on yhteensä 15 kappaletta. Eräitä toimenpiteitä on arvioitu myös aiemmin valmistuneiden tutkimusten pohjalta. Vaikutustenarvioinnin tavoitteena on ollut saada tietoa siitä, miten päästöjä voidaan vähentää konkreettisilla toimilla kustannustehokkaasti sekä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Vaikutusarvioinnit on laadittu keväällä 2020 julkaistun liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennusteen pohjalle. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n laatiman ennusteen mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jo käyttöön otetuilla toimenpiteillä yhteensä noin 37 prosenttia eli noin 3,2 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Liikenteen päästöjen vähentäminen 50 prosentilla edellyttää, että hiilidioksidipäästöt vähenevät vielä 13 prosenttiyksikköä eli 1,55 miljoonaa tonnia lisää.

Arvioinnit toteuttivat VTT, Aalto-yliopisto, Liikenne- ja viestintävirasto sekä Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän pysyvät asiantuntijat.