Politico: EU valmistelee viisumipakkoa briteille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannia saatetaan sijoittaa kolmansien maiden listalle Ugandan ja Uzbekistanin väliin.

EU-komissio on laatinut suunnitelman, että Britannian kansalaisilta vaadittaisiin viisumi, kun he tulevat EU:n alueelle. Viisumipakko tulisi voimaan sen jälkeen, kun Britannia on eronnut EU:sta.

Asiasta kertoo Politico. Viisumipakkoa valmistelee komission saksalainen pääsihteeri Martin Selmayr. Se on osa EU:n suunnitelmaa siitä, miten unioni valmistautuu Britannian EU-eroon eli Brexitiin. Politicon mukaan Selmayr sanoi viime viikolla EU-parlamentissa, että EU:n pitää pyrkiä välttämään sekasorto Brexitin jälkeisenä aikana.

Viisumipakon voimaantulo riippuu siitä, millaiseen lopputulokseen EU ja Britannia päätyvät Brexit-neuvotteluissa. Jos neuvotteluissa ei päästä sopuun, Britannia eroaa EU:sta ensi maaliskuussa ilman erosopimusta. Yleinen odotus on, että tämä johtaa kaaokseen sekä Britanniassa että EU:ssa. Jos taas neuvotteluissa löydetään jonkinlainen sopu, Britannia eroaa siirtymäajan jälkeen vuoden 2020 lopussa.

EU suunnittelee, että Britannia voidaan jatkossa lukea ”kolmanneksi maaksi”. Se tarkoittaa maata, jonka kansalaisilta vaaditaan viisumi EU:hun. Osa kolmansista maista on toisaalta neuvotellut viisumivapauden. Britannia, virallisemmin Yhdistyneet kuningaskunnat eli United Kingdom, sijoitettaisiin kolmansien maiden listalla Ugandan ja Uzbekistanin väliin.

Tällä hetkellä Britannia kuuluu EU:hun ja sen kansalaiset voivat matkustaa EU:ssa pelkällä passilla.

Viisumipakon voimaantulo edellyttäisi EU-jäsenmaiden ja EU-parlamentin hyväksyntää.

EU on jo aiemmin kaavaillut seitsemän euron matkustusmaksua viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisille.