”Polion ei anneta levitä vapaasti, vaikka 99,5 prosenttia ei saa vakavaa tautia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professori huomauttaa, ettei rokotustarve perustu taudin vakavuuteen.

Tukholman Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun genomiikan professori, Ruotsin genomikeskus NGI:n johtaja Tuuli Lappalainen muistuttaa Twitterissä, ettei rokotuksia pidä nähdä vain sen kautta, kuinka vaarallinen tauti on, ja se voidaan pyrkiä hävittämään sen vähäisestä yleisestä vaarallisuudesta huolimatta.

– Mikä on tunnettu virustauti, joka on suurimmalle osalle lapsista oireeton, lieväoireinen yhdelle viidestä, ja on hyvin vakava vain prosentin murto-osalle sairastuneista lapsista? Vastaus: Polio. Polion ei anneta levitä lasten joukossa, vaikka 99,5 % ei sairastu vakavasti.

Polio on hävitetty lähes kokonaan maailmasta. Polio 2 saatiin hävitettyä syyskuussa 2015 ja poliovirus kolme lokakuussa 2019. Poliovirus 1:tä esiintyy vielä Afganistanissa ja Pakistanissa. Nigeriasta ja siten koko Afrikasta saatiin hävitettyä vuonna 2020. Hävittämisen myötä polorokotteista luovutaan kokonaan.

Lappalaisen tviitin voi nähdä kommenttina keskusteluun, jossa jotkut ovat esittäneet näkemyksiä, että koronavirus vain tulisi nähdä uutena kausi-influenssan kaltaisena tautina ja tulevaisuuteen sen kanssa tulee vain sopeutua. Tätä näkemystä on edustanut muun muassa Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti.

