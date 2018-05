”Poliittiset näkemykset ohjaavat valiokuntaa – tarvitaan riippumaton ryhmä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puoluekokousaloitteessa esitetään vaihtoehtoa eduskunnan perustuslakivaliokunnalle.

Pohjanmaan kokoomusnuorten puoluekokousaloitteen mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan uskottavuutta on jouduttu kyseenalaistamaan, kun on käynyt ilmi, että ”valiokunnan jäsenten päätöksiä ja julkilausumia ovat ohjanneet ennemmin poliittiset näkemykset kuin perustuslakiin perustuvat faktat”.

– Suomalainen järjestelmä on jo itsessään hyvin erityinen, koska poliitikoista koottu ryhmä tekee valiokunnassa päätöksiä, joiden tulisi olla epäpoliittisia ja perustua lain tulkintaan. Jos tulkinnan tekee henkilö, jolla on vahva oma poliittinen ideologia, on suuri riski siitä, että poliittinen näkemys ohjaa päätöksentekoa vahvemmin, kuin perustuslain tulkinta, aloitteessa todetaan.

Perustuslain tulkinnan pitäisi aloitteen tekijöiden mielestä olla poliittisesti riippumattomien perustuslain asiantuntijoiden tehtävä, ei poliitikkojen.

– Kärjistettynä voidaan ajatella, mitä voisi tapahtua, jos samalla poliittisella voimalla olisi enemmistö ja täten valta sekä säätää lakeja, että tulkita niiden yhteen sopimista perustuslain kanssa.

– Perustuslakia valvovan elimen tulisi olla poliittisesti riippumaton ja koostua ryhmästä asiantuntijoita. Tällainen vaihtoehto voisi olla esimerkiksi perustuslakituomioistuin. Perustuslakituomioistuin on globaalisti hyvin yleinen järjestelmä, jossa riippumattomista perustuslain asiantuntijoista koostuva joukko arvioi sitä, täyttääkö lakiesitys perustuslain edellytykset ja täten valvoo myös eduskunnan lainsäädäntötyötä. Tällainen tai muu vastaava järjestelmä sopisi hyvin myös Suomeen ja takaisi paremman luottamuksen perustuslain valvontaan, kun mikä nyt on, aloitteen tekijät katsovat.