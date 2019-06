Poliitikkojen livelähetys meni pieleen, kissafiltteri jäi päälle

Pakistanilaisen poliitikon lehdistötilaisuuden kuvamateriaali on levinnyt viraalihitiksi sosiaalisessa mediassa. Johtavaan PTI-puolueeseen kuuluva Khyber Pakhtunkhwa -maakunnan ministeri Yousuf Shaukat Zain lehdistötilaisuus lähetettiin suorana sosiaalisessa mediassa.

Lehdistötilaisuus sai huvittavia piirteitä, kun kuvaussovelluksen filtteri meni päälle ja ministerille ilmestyi kissan korvat, nenä ja viikset. Pian myös sama filtteri ilmestyi myös toiselle kuvissa esiintyvälle henkilölle.

SBS Newsin mukaan PTI-puolue poisti videon pian virallisilta verkkosivuiltaan.

PTI:n some-tiimi on tiedottanut tapauksen johtuneen inhimillisestä virheestä. Vastaavia sattumuksia pyritään puolueen tiedotteen mukaan välttämään jatkossa kaikin mahdollisin keinoin.

Sosiaalisessa mediassa tapauksella on hassuteltu runsaasti. Eräs Twitter-käyttäjä epäilee, että kissafiltteriä käytettiin puolueen positiivisen imagon luomiseksi. Toisen käyttäjän mielestä kaikissa poliitikkojen lähetyksissä pitäisi käyttää kissafiltteriä.

Positive image of Pakistan is being promoted though a press conference streamed live on Facebook with cat filter on ministers of KP province.. pic.twitter.com/ihjxarISfe

All broadcasts of political meetings should have cat filters. I don't know whether this is true or not, but it should be. https://t.co/gmMXISqIEJ

