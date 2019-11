Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Häkkänen haluaa tietää, osallistuuko hallitus työmarkkinaneuvotteluihin vai ei.

Eduskunnan kyselytunnilla käsiteltiin Posti-skandaalia. Kokoomuksen Antti Häkkänen huomautti keskustelun myöhemmässä vaiheessa, että on käynnissä vaalikauden suurin työllisyyteen vaikuttava asia eli työmarkkinakierros.

– Työmarkkinakierroksella ratkotaan palkansaajien ostovoimakysymyksiä, mutta toisaalta myös samassa yhtälössä yritysten toimintakykyä työllistää ja luoda kasvua tähän maahan. Eri aloilla eri yrityksissä nämä kysymykset ovat hyvin yksityiskohtaisia, ja sen takia poliitikkojen ei pidä sekaantua näihin asioihin. Niitä asioita, kuten palkkakysymyksiä, ei pidä ratkoa yksityiskohtaisesti kyselytunnilla mutta ei myöskään hallituksen toimesta, Antti Häkkänen sanoi.

Häkkänen totesi valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) sanoneen että ”ei pitkälläkään tikulla pidä koskea”. Pääministeri taas sanoi vielä sunnuntaina haastattelutunnilla, että hallitus ei osallistu.

– Nyt kun työmarkkinajärjestöt katsovat tätä kyselytuntia ja kysyvät kysymyksen, osallistuuko hallitus jatkossa neuvotteluihin vai ei, niin valtiovarainministeri Lintilä, mikä on teidän kantanne?

Valtiovarainministeri vastasi, että työmarkkinakierroksesta näyttää tulevan verrattain haastava, mutta se on äärettömän tärkeä suomalaiselle kansantaloudelle.

– Niinhän Häkkänen sanoi, Ben Zyskowicz totesi väliin.

– Tietysti meidän kaikkien tulee tehdä parhaamme tukeaksemme neuvottelutuloksia ja sitä, että päästään sopimuksiin, mutta työmarkkinoilla on lähdetty nyt liittokohtaisiin sopimuksiin, ei keskitettyihin. Voiko sanoa, että vanhassa ajassa ehkä hallituksella, valtiolla, olisi ollut enemmän roolia — olisi voitu tehdä ehkä verotuksellisia, ehkä joitain rahapohjaisiakin toimia — mutta on aika kestämätön tapa, jos me liittokohtaisissa neuvotteluissa lähtisimme hallituksen puolelta liikkeelle, Lintilä jatkoi.

– Eli tähän perustuu se, että me emme tule lähtemään hallituksen puolelta aktiivisesti toimiin, vaan meidän lähtökohtamme on se, että annamme neuvotteluille työrauhan ja toivomme, että pääsemme ihan rauhassa tekemään hyvää tulosta, koska kansantalouden kannalta nämä ovat äärettömän vaarallisia tilanteita.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) pyysi puheenvuoron.

Hänen mukaansa tosiasiallinen tilanne Posti-riidassa oli se, että oli kaksi eri asiaa. Ensimmäinen oli Paltan ja Paun välinen työehtosopimus, toinen asia oli Postin sisäinen 700 ihmisen siirto ”heikomman työehtosopimuksen piiriin”.

– Tämä haluttiin korjata — tämä hallitus halusi, että 700 ihmistä ei siirry heikompien työehtojen piiriin — ja tämä hoidettiin kuntoon. Oliko tämä teistä väärin?, Antti Rinne sanoi.

– Miksette estäneet sitä? Te olette omistaja!, Ben Zyskowicz totesi.

