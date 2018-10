Poliitikko sosialistien mielenosoituksesta: Diabeetikkoja, dementikkoja, seniilejä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italiassa on noussut myrsky hallituspuolue Viiden tähden liikkeen poliitikon Facebook-päivityksestä.

Populistisen Viiden tähden liikkeen (M5S) nuori paikallispoliitikko ja tiedottaja loukkasi Facebook-päivityksellään paitsi oppositiossa olevan sosialistipuolueen jäseniä myös ihmisiä, joilla on kroonisia sairauksia.

Hän kirjoitti sosialistisen Demokraattisen puolueen (PD) väestä, jota tuotiin sunnuntaina busseilla Roomaan hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen.

– Ehdotan, että he järjestäytyisivät ryhmiin sen mukaan, mitä sairauksia heillä on. Jonon kärkeen diabeetikot, eturauhasvaivaiset vasemmalle, Alzheimerin tautiset ja seniilit dementikot oikealle, osteoporoosia sairastavat jonon hännille, koska he voisivat hidastaa kulkueen marssia, kertoo sanomalehti La Repubblica.

Kirjoitus tuomittiin kautta poliittisen kentän. Demokraattinen puolue kysyi Viiden tähden liikkeeltä, ”miten alas voitte vajota”, Italian Alzheimeryhdistys totesi: ”Tietämätön nuorukainen loukkaa kahta miljoonaa ihmistä.”

Maanantaiaamuna populistipoliitikko yritti paikkaillasanomisiaan ensin La Repubblicalle ja sitten Facbookissa.

– Se oli epäonnistunut vitsi. Tarkoitukseni ei ollut loukata ja pyydän anteeksi. Mustaa huumoriani ei ymmäretty. Olen loukannut monen tunteita ja pyydän anteeksi. En aio sanoa tästä asiasta enempää.