Poliisi: Isommille väylille asetetaan sulut, myös pieniä teitä valvotaan

Poliisin mukaan jokainen rajaa ylittävä auto pysäytetään.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus antoi keskiviikkona eduskunnalle asetuksen liikenteen rajoittamisesta Uudellemaalle ja Uudeltamaalta muualle Suomeen. Asetuksen on määrä astua voimaan jo tänä perjantaina 27. maaliskuuta, jos eduskunta hyväksyy asetuksen.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan poliisi tulee poikkeusoloissa vastaamaan liikkumisrajoitusten valvonnasta ja toimeenpanosta, kun ne astuvat voimaan.

– Poliisin valvontatehtävässä on kyse siitä, että poliisi suojelee valmiuslain ensimmäisen pykälän mukaisesti väestöä poikkeusoloissa. Pääviesti on, että vastuu on nyt kaikilla, ja tämä on koko yhteiskunnan yhteinen ponnistus. Sinällään erilaisten liikkumiseen liittyvien rajoitusten valvonta, paikkojen eristäminen ja liikenteen valvonta ovat poliisin jokapäiväistä toimintaa, Seppo Kolehmainen sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

– Liikkumis- ja oleskelurajoitusten säätäminen ei tuo poliisille sinänsä lisää toimivaltuuksia, vaan rajoituksia valvotaan normaaliolojen lainsäädännöllä, hän jatkoi.

Seppo Kolehmaisen mukaan poliisi valmistautuu pyytämään virka-apua puolustusvoimilta ja rajavartiolaitokselta sekä muilta toimivaltaisilta viranomaisilta. Poliisi voi myös kutsua eläköityneitä ja poliisikoulun opiskelijoita palvelukseen sekä rekrytoimaan työttömiä poliiseja kapasiteetin vahvistamiseksi.

Liikkumisrajoituksien valvontaan voidaan tarvita jopa 700 poliisia. Kolehmaisen mukaan poliisi tulee valvomaan ensimmäisinä päivinä näkyvästi levittääkseen tietoa siitä, että ihmiset noudattavat rajoituksia.

– Sulut voidaan asettaa Uudellemaalle johtaville teille, pääväylille ja isommille teille.

Poliisijohtaja Lasse Aapion mukaan sulkupisteitä on suunniteltu niin, että myös pienemmät tiet suljetaan. Yhteensä valvontapisteitä tulee noin 30-40.

Aapion mukaan rajalle saapuvien täytyy ottaa mukaansa henkilöllisyystodistus, mahdollinen työnantajan todistus tai vastaava syy sille miksi rajan ylitse on välttämätöntä kulkea.

– Poliisi tekee sitten päätöksiä onko välttämätöntä liikkua vai ei, Aapio sanoi.

Vasta vakavissa tapauksissa käytetään poliisin mukaan ankarampia keinoja, kuten sakkoja. Poliisylijohtaja Seppo Kolehmainen muistuttaa, että poliisi painottaa edelleen kiireellisten hälytystehtävien hoitamista ja toivoo, että kaikki kansalaiset toimisivat itse vastuullisesti poikkeuksellisessa tilanteessa.