Poliisiylijohtaja Ruotsin räjähdyksistä Ylellä: Ei pidä toistaa virheitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Seppo Kolehmaisen mukaan Suomessa puhutaan liian vähän järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on huolissaan järjestäytyneen rikollisuuden kasvusta Suomessa. Ylen Ykkösaamussa vieraillut Kolehmainen pohti Ruotsin muuttunutta turvallisuustilannetta ja vaikutuksia Suomeen.

Ampuma- ja räjähdetapausten määrä kasvoi Ruotsissa huomattavasti vuoden 2019 aikana. Viime vuonna Ruotsissa raportoitiin 257 räjähdetapausta. Kasvua edellisvuoteen oli lähes 60 prosenttia. Ampumistapauksisa oli 320, joissa kuoli 41 ihmistä.

Kolehmaisen mukaan kehitys on huolestuttava. Hänen mukaansa ruotsalaiset ovat varoittaneet Suomea toistamasta samoja virheitä.

– Ilmiön takana on voimakkaasti järjestäytynyt rikollisuus. Pyrkimyksenä on maksimoida se, mitä rikollisella toiminnalla on ansaintakeinona saatavissa.

Kolehmaisen mukaan Ruotsin ampuma- ja räjähdetapauksissa on kyse ryhmien välisestä välienselvittelystä. Suomessa toimintaan on mahdollista puuttua, kunhan kyky on olemassa.

– Meillä on aikaa tehdä torjuntatoimenpiteitä. Olennaista on pitää operatiivinen kyky hyvänä.

Kolehmainen kertoo, että Ruotsissa yhteiskunta on ottanut asiakseen saada tilanteen haltuun. Ilmiön kitkemiseksi on käynnistetty systemaattinen torjuntaohjelma ja poliisien määrää on lisätty voimakkaasti.

Vietävä motivaatio toimintaan liittymiseltä

Suomessa järjestäytyneestä rikollisuudesta puhutaan Kolehmaisen mukaan aivan liian vähän. Puhumattomuudesta hän varoittelee siksi, ettei järjestäytynyt rikollisuus pääsisi juurtumaan suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin.

– Suomessa järjestäytynyt rikollisuus on erittäin aktiivinen, joka ilmenee esimerkiksi rahanpesun mahdollistamisena.

Poliisiylijohtajan mukaan myös eri etnistä alkuperää olevien katujengien määrä on kasvussa.

Konkreettisia ehkäisytoimia olisi motivaation vieminen järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittymiseksi. Poliisin keinoin voidaan täyttää rikosvastuu toteutuminen, mutta rikollisryhmiin rekrytoitumisen ehkäisyssä Kolehmaisen katse kääntyy mm. koteihin, kouluihin ja sosiaali- ja terveystoimeen.

– Tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia, ettei järjestäytynyt rikollisuus pääse juurtumaan yhteiskuntaan. On tärkeää, että pystyttäisiin tarjoamaan järkevää tekemistä ja viemään motivaatio rikollisryhmiin rekrytoitumiselta.