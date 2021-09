Poliisiylijohtaja MTV:lle: Nuoriso jengiytyy jo Suomessakin

Poliisissa ollaan huolissaan jengiväkivallan yleistymisestä.

Suomeen on syntynyt nuorten katujengejä, kertoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen MTV:n Uutisextran haastattelussa.

– Valitettavasti meillä on havaintoja tällaisista jengeistä. Muun muassa keskusrikospoliisin mukaan meille on syntymässä katujengejä. Tällä hetkellä on viitteitä alle kymmenestä tällaisesta ryhmästä, hän sanoo.

Katujengit koostuvat pääosin nuorista miehistä.

– Osalla jengeihin kuuluvista on maahanmuuttajatausta, mutta mukana on myös suomalaisia eli voitaneen todeta, että meillä on multietnisiä jengejä, joita on nähty myös muissa maissa, Kolehmainen kertoo.

Poliisissa ollaan huolissaan niin sanotusta ”Ruotsin tiestä” eli jengiytymisestä ja väkivallan lisääntymisestä.

– Ruotsissa surmataan tällä hetkellä ampuma-aseilla enemmän ihmisiä kuin koskaan. Yleensä kyse on rikollisjengien välisistä reviiririidoista tai yhteenotoista, mutta aina on vaara, että sivullisia joutuu uhreiksi. Niin on myös tapahtunut ja näissä ammuskeluissa on kuollut lapsiakin. Tätä pitäisi välttää meillä viimeiseen asti, Kolehmainen sanoo.

Poliisiylijohtajan mukaan nuorten rikoskierre on katkaistava nopeasti. Siihen tarvitaan Kolehmaisen mukaan ennaltaehkäisevää työtä sekä moniammatillista viranomaisyhteistyötä.