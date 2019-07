MTV: Uudet nopeuskamerat käyttöön ensi viikolla

Uusia valvontakameroita on asennettu kaikkiaan 42 kappaletta.

Uusia valvontakameroita on asennettu yhteensä 42 kappaletta. Näistä kameroista 23 kappaletta on Nelostien varrella ja 16 Kutostien varrella. Lisäksi yksi kameratolppa on asennettu Oulun keskustan vanhan poliisiaseman viereen ja kaksi Mechelininkadulle Helsinkiin.

Niiden tutkatekniikkaa on uudistettu niin, että nopeus mitataan jo muutaman kymmenen metrin päästä. Poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan sakkojen määrä saattaa kameroiden myötä lisääntyä.

– Kyllä tietysti väistämättä aina helposti tulee enemmän sakkoja, kun ihmiset touhuavat muutakin kuin katsovat tietä ja muuta liikennettä. Eli siellä touhutaan kännyköiden kanssa eikä sillä tavalla olla ihan perillä siitä, missä mennään. Ja liikennettä pitäisi seurata eikä muuta, eli sillä tavalla kuvien määrä saattaa lisääntyä, Ihalainen arvioi.

Ylikomisario ja liikenneturvakeskuksen johtaja Dennis Pasterstein esitti keskiviikkona, että uusien kameroiden kuvanlaatu riitää mittaamaan jopa renkaiden urasyvyyden.

– On nämä uudet automaattivalvontakuvat melko jäätäviä. Kasvot näkyvät kuin passikuvassa. Lisäksi turvavyön ja matkapuhelimen käyttö ja jopa renkaiden urasyvyys voidaan tarkastaa, Pasterstein tviittasi tilillään.

