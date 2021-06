Poliisipäällikkö rikollisjengien kiristyksestä: Hirvittävää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Göteborgin Erik Nordin mukaan jengit toimivat kuin mafia.

Suur-Göteborgin poliisipäällikkö Erik Nord kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelussa olevansa hyvin tietoinen Ruotsin rikollisverkostojen toiminnasta.

SVT uutisoi lauantaina, että rikollisorganisaatiot kiristävät eräänlaista suojelurahaa paikallisilta yrityksiltä, ja paikalliset yrittäjät joutuvat elämään jopa kuolemanpelossa.

– Minusta se on hirvittävää, mutta en ole asiasta yllättynyt, Nord sanoo.

– Meillä on olemassa rikollisjengien verkosto, joka toimii samanlaisten rakenteiden mukaan kuin italialainen mafia Yhdysvalloissa, poliisipäällikkö sanoo ja viittaa Yhdysvaltain mafiaan, joka on ollut ja on yhä koko Yhdysvaltain järjestäytynein rikollisorganisaatio.

Nord ei kuitenkaan ole samaa mieltä Koillis-Göteborgissa 16 vuotta integraatiopoliisina toimineen Ulf Boströmin väitteestä, jonka mukaan poliisi voi suojella uhreja. Hän pitää erittäin vakavana sitä, että ihmiset eivät uskalla ilmoittaa polisiille uhkailusta.

– Mahdollisuus ongelmien ratkaisemiseen katoaa, ja juuri tämä tilanne voi aiheuttaa uutta rikollisuutta, koska rikollisten kannattaa kiristää ihmisiä, Nord sanoo.