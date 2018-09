Poliisioperaatio Saksassa: ISIS valmisteli kemiallista iskua Israeliin

Saksan viranomaiset kertovat pidättäneensä viime viikolla Syyrian kansalaisen Berliinissä. 21-vuotiaan miehen väitetään valmistelleen kemiallista hyökkäystä Israelia vastaan.

Mies oli saapunut Saksaan Libyan kautta väärennetyn passin avulla. Mediatietojen mukaan epäilty oli toiminut ääri-islamistisen ISIS-järjestön rekrytoijana.

Saksan tiedustelupalvelu kertoo saaneensa liittolaismaalta vinkin, jonka perusteella miehen puhelinyhteys oli asetettu tarkkailuun. Raskaasti aseistautuneet poliisit pidättivät syyrialaismiehen kahvilan vieressä Neuköllnin kaupunginosassa.

ISIS:iin liittyviä pidätyksiä on tehty viime viikkojen aikana eri puolilla Eurooppaa. Muun muassa Tanskassa pidätettiin keskiviikkona kaksi henkilöä, joiden epäillään yrittäneen toimittaa ISIS-järjestölle lennokkeja Syyriaan tai Irakiin.

