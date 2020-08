Poliisioperaatio Hongkongissa, useita pidätetty

Hongkongin poliisi on tehnyt useita pidätyksiä uuden turvallisuuslain nojalla.

Mediavaikuttaja Jimmy Lai Chee-yingia epäillään ”vehkeilystä ulkomaisten tahojen kanssa” Apple Daily -lehden julkaisulinjan vuoksi. Lehti on tukenut vuosi sitten alkaneita mielenosoituksia Manner-Kiinan vaikutusvaltaa vastaan.

Viranomaisten mukaan demokratialiikkeen tukeminen tulkitaan ”kapinaan yllyttämiseksi” ja ”petokselliseksi salaliitoksi”.

South China Morning Post -lehden mukaan poliisioperaatiossa on pidätetty tähän mennessä ainakin seitsemän ihmistä. Mukana ovat myös Jimmy Lain poika ja lehden johtotason työntekijöitä.

Apple Dailyn omistavan Next Digital -yhtiön pääkonttorille lähetettiin yli 200 poliisia. Yritys on julkaissut Facebook-sivuillaan suoraa videokuvaa tilanteesta.

Images from inside @appledaily_hk's building. Yes, this is #HongKong. pic.twitter.com/lgPyOoiLhs

— William Yang (@WilliamYang120) August 10, 2020