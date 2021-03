Poliisin yliajama protestoija vankilaan Valko-Venäjällä – video

Viime kesänä poliisin yliajamaksi jäänyt valkovenäläinen mielenosoittaja Yahor Suhoydz on saanut kahden vuoden vankilatuomion, kertoo valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova.

Liubakova on jakanut Twitterissä karun videon, joka tallensi yliajotilanteen.

– Poliisin kuorma-auto ajoi 9. elokuuta kovalla vauhdilla ihmisjoukkoon. Ihmiset yrittivät pysäyttää sen. Eräs mies hyppäsi kuorma-auton kyytiin, mutta putosi ja jäi ajoneuvon yliajamaksi. Hän selvisi tilanteesta hengissä vakavista vammoista huolimatta. Nyt Yahor Suhoydz tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankilaan, Liubakova tviittaa.

Yli 400 ihmistä on saanut tuomion osallistumisesta presidentti Aljaksnadr Lukashenkan vastaisiin mielenosoituksiin. Satoja ihmisiä syytetään osallistumisesta laittomiin joukkotapahtumiin. Syytettyinä on oppositioaktivisteja, mielenosoittajia ja toimittajia.

Lukashenka voitti viime kesänä vilpilliset presidentinvaalit. Valkovenäläiset lähtivät tämän seurauksena joukoittain kaduille. Rauhanomaiset mielenosoitukset kuitenkin laantuivat syksyn mittaan. Poliisi käytti raakaa voimaa ja väkivaltaa mielenosoittajia vastaan. Mielenosoitukset ovat olleet talvella pienempiä.

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja vaatii kansainvälisiä neuvotteluja maan presidentiksi julistautuneen Aljaksandr Lukashenkan hallinnon kanssa. Tsihanouskaja pyytää valkovenäläisiä antamaan tukensa hänen vaatimuksilleen äänestämällä mobiilisovelluksen kautta.

