Poliisin video huvittaa: Mies kähvelsi auton, ei osannut käyttää vaihdekeppiä

Detroitin poliisin Twitterissä jakama video on herättänyt huvitusta, kertoo autoihin keskittyvä uutismedia the Drive.

Videolla kolme autovarasta murtautuu siniseen Acura TSX:ään. Aseistautunut kolmikko pakottaa auton kuskin ja kyydissä olleen miehen ulos ja pakkautuu auton kyytiin.

Kolmikko ei kuitenkaan saa autoa hievahtamaankaan.

– Epäillyt yrittivät paeta tapahtumapaikalta uhrin ajoneuvolla, mutta epäonnistuivat, koska ajoneuvossa oli manuaalivaihteisto, Detroitin poliisi kertoo.

Lopulta miehet poistuvat autosta ja juoksevat tapahtumapaikalta karkuun. Poliisin mukaan uhrit saivat autonsa takaisin vahingoittumattomana.

The Driven mukaan vain noin 18 prosenttia amerikkalaisista osasi ajaa manuaalivaihteista autoa vuonna 2016.

Suspects wanted in connection to an attempt carjacking on 06/28/2021 at approximately 8:33 p.m. in the 11900 block of Radom. 2 male victims were sitting in a blue 2006 Acura TSX when they were approached by 3 armed male suspects who demanded their vehicle. pic.twitter.com/fC8pjNjMUw

— Detroit P.D. News (@detroitpolice) July 9, 2021