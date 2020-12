Poliisin video autoilijan vaarallisesta käytöksestä: Valitettavan yleistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin poliisin mukaan suojatievalvontaa pyydetään usein.

Helsingin poliisi on jakanut Twitterissä lyhyen videopätkän (jutun alla), joka on kuvattu Helsingissä Pohjois-Esplanadilla. Videolla näkyy, miten henkilöauto ajaa suojatien yli pysähtymättä, vaikka viereiselle kaistalle suojatien eteen on pysähtynyt toinen henkilöauto.

Tieliikennelain mukaan suojatien eteen pysähtynyttä tai pysäköityä autoa ei saa ohittaa pysähtymättä, sillä tilanne aiheuttaa vaaran suojatietä kulkeville jalankulkijoille.

Helsingin poliisin mukaan Pohjois-Esplanadille pyydetään suojatievalvontaa usein.

− Näitä läpiajoja tapahtuu valitettavan usein. Normaali sanktio on 14 päiväsakkoa, Helsingin poliisi twiittaa.