Kokoomuksen poliisitaustaiset kansanedustajat vaativat perumaan turvallisuusleikkaukset.

Kokoomuksen poliisitaustaiset kansanedustajat Kari Tolvanen, Marko Kilpi, Kalle Jokinen ja ensi viikolla kansanedustajana aloittava Jari Kinnunen vaativat Sanna Marinin (sd.) hallitusta perumaan valtiovarainministeriön talousarvioesitykseen sisältyvät leikkaukset poliisin määrärahoista.

Kokoomusedustajien mukaan esityksen toteutuminen merkitsisi katastrofia poliisin toiminnalle.

– Poliisin toimintaa uhkaa katastrofi. Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) esitys poliisin määrärahoiksi vuodelle 2022 on 35-40 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä tarvittaisiin poliisin toiminnan nykytason turvaamiseksi. Vaje voi tarkoittaa pahimmillaan poliisien määrän vähenemistä jopa noin 400 poliisilla.

– Tämä olisi valtava muutos, jonka kansalaiset huomaisivat jo katukuvassa poliisin läsnäolon vähenemisenä, pidempinä vasteaikoina sekä selvitettävien rikosten yhä voimakkaampana priorisointina. Kokoomus ei voi hyväksyä suomalaisten turvallisuudesta tinkimistä. Vetoamme, että hallitus peruu VM:n esitykseen sisältyvät turvallisuusleikkaukset, Kari Tolvanen sanoo.

Eduskunnan hallintovaliokunnan arvion mukaan hallituksen päättämä kehystaso, jonka pohjalta valtiovarainministeriön esitys on laadittu, tarkoittaa sitä, että poliisimiesten määrä vähenee alkaen vuodesta 2022 tasolle 7 050 henkilötyövuotta.

Kokoomusedustajien mukaan taustalla määrärahavajeen vahvassa heijastumisessa poliisien määrän alenemiseen on henkilöstömenojen suuri osuus poliisin menoista.

– Käytännössä rahoitusvaje johtaa poliisissa henkilöstövähennyksiin siksi, että muualta on käytännössä mahdotonta säästää merkitseviä summia. Henkilöstömenojen osuus poliisin menoista on noin 70 prosenttia. Löysät muualta on vedetty pois jo ajat sitten. Sanomattakin on selvää, että turvallisuusleikkaukset ovat räikeässä ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, jossa poliisien määrä luvataan nostettavaksi 7 500 henkilötyövuoteen vuoteen 2022 mennessä, Marko Kilpi toteaa.

Hänen mukaansa vielä räikeämpi ristiriita hallituksen toimissa on ennen eduskuntavaaleja 5.4.2019 annetun turvallisuuslupauksen kanssa. Tuolloin kaikki eduskuntapuolueet – myös hallituspuolueet – lupasivat nostaa poliisien määrän 7 850 henkilötyövuoteen.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että leikkaukset kohdistuvat kovalla tavalla niin poliisin hälytyspartio-, rikostutkinta kuin ennalta estävään toimintaan, uusiin tärkeisiin toimintamuotoihin kuin myös harvaan asuttujen alueiden poliisipalveluihin.

– Muistutan, että poliisin toimintamenojen leikkausta esittää siis maaseudun puolustajana mielellään poseeraava keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Saarikko. Sanat ja teot ovat tässäkin ristiriidassa, Kalle Jokinen sanoo.

Kokoomusedustajat näkevät, että poliisileikkauksissa on kysymys samasta menojen priorisointiin liittyvästä ongelmasta, jonka kanssa Marinin hallitus on paininut koko kautensa ajan.

– Hallitus on tällä kaudella lisännyt erilaisia pysyviä menoja yhteensä 1,4 miljardilla eli 1 400 miljoonalla eurolla. Kuitenkaan suomalaisten turvallisuuden eteen päivittäin tärkeää työtä tekevälle poliisille ei näytä löytyvän edes 40 miljoonaa. On uskomatonta, että miljardien viuhuessa ja kehysten paukkuessa hallitus ei kykene priorisoimaan kuntoon perusasioita, kuten poliisin resursseja, Jari Kinnunen sanoo.