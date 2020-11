Poliisin tilat loppuivat Valko-Venäjällä, pidätetyt jonottavat kaduilla

Valko-Venäjän mellakkapoliisilta loppuivat sunnuntaina kiinniottotilat kesken pääkaupunki Minskissä, kertoo valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova Twitter-tilillään.

– Poliisiautoissa ei ole enää tilaa, joten ihmiset odottavat jonoissa ulkopuolella, Liubakova tviittasi sunnuntaina.

Hän on jakanut Twitterissä videon, jolla näkyy useita poliisin ajoneuvoja pysäköitynä kadulla. Ajoneuvot näyttävät kuitenkin olevan täynnä, joten pidätetyt joutuvat jonottamaan niiden edustalla.

Valko-Venäjän poliisi hajotti sunnuntaina kovin ottein mielenosoituksia Minskissä ja muualla maassa. Poliisin kerrotaan käyttäneen kyynelkaasua, tainnutuskranaatteja ja vesitykkejä. Pidätettyjä sanotaan olevan yli 500.

Tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat viikonloppuna Minskissä muistamaan viime viikolla kuolleen mielenosoittajan Raman Bandarenkan kohtaloa.

Liubakovan mukaan turvallisuusjoukot hajottivat tilaisuuden kovin ottein sunnuntaina.

Mielensoittajat ovat kokoontuneet sunnuntaisin elokuun vilpillisinä pidettyjen vaalien jälkeen. He vastustavat maata itsevaltiaan ottein hallitsevaa Aljaksandr Lukašenkaa.

Mielenosoitukset ovat keränneet kymmeniätuhansia ihmisiä pääkaupungin kaduille.

#Belarus No room in police vans so people have to wait in lines. #Lukashenko's Belarus. That's how security forces destroyed the people's memorial at the Square of Changes and dispersed people who were peacefully commemorating Raman Bandarenka pic.twitter.com/g8DB3sGEkl

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 15, 2020