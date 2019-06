Poliisin mukaan pentutehdas saattoi käyttää oikeita susia

– Helsingin poliisi on tutkinut tammikuusta saakka laajaa susiin ja koirasusiin liittyvää rikoskokonaisuutta. Asian esitutkinta on loppusuoralla ja yhteensä kahdentoista epäillyn rikoksen kokonaisuus siirtyy syyteharkintaan loppukesän aikana, Helsingin poliisi tiedottaa.

Epäiltyjä syytetään törkeästä eläinsuojelurikkomuksesta, kahdeksasta luonnonsuojelurikosta ja kahdesta salakuljetuksesta. Teot tapahtuivat heinäkuun 2016 ja tammikuun 2019 välisenä aikana Lopella, Vaalimaalla, Orimattilassa ja Karkkilassa.

Poliisin esitutkinnassa selvisi, että pääepäillyn tilalle Lopelle on salakuljetettu Venäjältä marraskuussa 2017 ja toukokuussa 2018 yhteensä neljä sutta. Näistä eläimistä yksi oli Karkkilassa ja kaksi oli siirretty Orimattilaan.

Poliisi vahvisti, että Orimattilan kohteeseen tehdyssä kotietsinnässä löytyi kaksi sudeksi epäiltyä eläintä.

– Eläimet olivat ilman vettä ja ruokaa pimeässä, vahvasti virtsalta ja ulosteelta haisevassa pihasaunassa. Tutkimuksissa on selvinnyt, että musta yksilö oli puhdas pohjoisamerikkalaista alkuperää oleva susi tai kaukainen takaisinristeytymä, joka on geneettisesti lähimpänä pohjoisamerikkalaista sutta. Saunassa olleen harmaan yksilön on tutkittu olleen kolmannen polven takaisinristeymä eurooppalaiseen suteen, Helsingin poliisi kertoo.

Lopen tilalle tehtiin kotietsintä tammikuun lopussa, jolloin siellä oli runsaat 30 koiraeläintä. Niistä 33 lopetettiin eläinsuojelulain 47 §:n perusteella. Lopetetut koirat olivat poliisin mukaan ”eriasteisia koirasusia sekä laumanvartijarotuja, joita on vaikea sijoittaa uudelleen”.