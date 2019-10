Poliisin mukaan alkoholin poistaminen poistaisi väkivallan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alkoholi on poliisin mukaan Suomen ykkösuhka.

– Jos alkoholi poistetaan, käytännössä väkivalta poistuu. Kyseessä on yhteiskuntamme ykkösuhka ja näin on ollut aina. Alkoholi, alkoholi ja alkoholi, Itä-Uudenmaan poliisin valvonta-ja hälytystoimintasektorin johtaja Jussi Huhtela toteaa.

Hän on jakanut Twitterissä alta löytyvän Ylen jutun. Siinä käydään läpi pohjoismaista vertailua ja todetaan, että ”miehen humalassa tekemä henkirikos on edelleen suomalainen erityispiirre”. Ero on varsin selvä esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä. Yliopistotutkija Martti Lehti Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista Krimosta toteaa jutussa saman kuin poliisin Jussi Huhtela.

– Suhde on sellainen että jos alkoholi poistetaan, käytännössä väkivalta poistuu, hän sanoo.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on samoilla linjoilla.

– Mikäli mitään suurta muutosta ei ole tapahtunut, niin hyvä (huono) esimerkki on Helsingin keskusta. Jos mies ja alkoholi yhdistelmä poistettaisiin, niin viikonloppuna kaupungissa tapahtuvista rikoksista poistuisi jopa n. 80 %, hän toteaa.

