Poliisin kuvien mukaan huumeliiga salakuljetti Vladimir Putinin koneella – Kreml kiistää

Argentiinassa on paljastunut erikoinen huumevyyhti, jossa valtavia määriä kokaiinia yritettiin salakuljettaa pois maasta Venäjän suurlähetystön kautta.

Argentiinan turvallisuusministeri Patricia Bullrich kertoi viime viikolla viranomaisten tuhonneen kansainvälisen kokaiiniliigan. Rikolliset toimivat Argentiinassa, Venäjällä ja Saksassa. Kuuden pidätetyn joukossa on entinen venäläinen lähetystötyöntekijä ja argentiinalainen poliisi.

Newsweekin mukaan tapaus sai alkunsa, kun lähetystön alueella sijaitsevasta koulusta löydettiin joulukuussa 2016 matkalaukkuihin pakattuna liki 400 kiloa erittäin puhdasta kokaiinia. Venäjän Argentiinan suurlähettilään Viktor Koronellin kerrotaan ilmoittaneen asiasta Argentiinan viranomaisille. Newsweekin mukaan noin 50 miljoonan euron arvoiset huumeet aiottiin salakuljettaa maasta diplomaattilennolla.

Argentiinalaiset aloittivat yhteisoperaation Venäjän sisäministeriön kanssa. Kokaiini korvattiin jauhoilla ja laukkuihin pantiin jäljittimet.

New York Timesin mukaan salakuljettajat yrittivät useita kertoja saada lastin pois maasta. Patricia Bullrichin mukaan lähetys lähti lopulta liikkeelle diplomaattimatkatavaroina Venäjän valtion lentokoneessa viime vuoden joulukuussa. Argentiinan tullin viranomaiset lensivät perässä. Viranomaisten mukaan kaksi lähetystä vastaanottamaan tullutta venäläistä henkilöä pidätettiin koneen laskeuduttua Venäjälle.

Vain nimellä ”herra K” julkisuudessa esitelty tapauksen epäilty päätekijä on etsintäkuulutettu. Hänen uskotaan oleskelevan Saksassa.

Tapauksen kenties mielenkiintoisin piirre on salakuljetusoperaatioon Argentiinan poliisin julkaisemien kuvien perusteella käytetty lentokone. Alta löytyvissä poliisin virallisella twitter-tilillä julkaistuissa kuvissa komeilee tunnusnumeron perusteella Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja muun maan ylimmän valtiojohdon kuljettamiseen käytetty lentokone.

Moscow Timesin mukaan Kreml on kiistänyt tiedot siitä, että huumeiden salakuljettajat olisivat käyttäneen yhtä presidentin koneista. Venäjän presidentin lentokalustoa hallinnoivan viraston mukaan kuvat eivät ole aitoja.

– Toimittajat ovat tehneet johtopäätöksiä epätarkkoihin tietoihin perustuen. Tässä tapauksessa kyse on kuvista, joita on helppo väärentää modernilla teknologialla, tiedottaja Jelena Krilova kommentoi.

Koneen tiedot näkyivät esimerkiksi russianplanes.net-sivustolta. Tapauksesta uutisoineen venäläisen RBC:n mukaan sivu kuitenkin hävisi verkosta pian sen jälkeen, kun salakuljetusuutinen alkoi levitä. Sivulle ei päässyt vielä tämän jutun kirjoittamisen aikaan.

Verkossa kiertävien ilmailusivuston kuvakaappausten perusteella argentiinalaisviranomaisten kuvissa näkyvä kone oli Argentiinan Buenos Airesissa joulukuussa 2017.

And despite fact RU AirForce One plane #96023 was in Buenos Aires on December 6. The Argentina bust took place in December. pic.twitter.com/gt7TlRskBP

— Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2018