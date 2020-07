Poliisin kuva sakkorysästä: Kamera välähti 84 kertaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tietyömaiden nopeusvalvonta Helsingissä jatkuu.

Poliisin liikenneturvakeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo nopeusvalvonnan jatkuvan tietyömailla keskiviikkona.

Tänään valvontaa on suoritettu Käskynhaltijantiellä Helsingissä. Nopeusrajoitus on laskettu tietyömaan vuoksi 30 kilometriin tunnissa.

– Käskynhaltijantien tietymaalla 4 tunnin valvontarupeaman aikana ohi ajoi 704 ajoneuvoa, joista 84 kohdalla kamera välähti, Pasterstein kertoo kuvan (alla) kanssa Twitterissä.

– Tietyömaiden tarmokas valvonta jatkuu. #Helsinki #työturvallisuus #koulutie.

Poliisi on tehostanut nopeusvaltontaa Helsingissä sen jälkeen, kun Yle kertoi tietyömaiden läpi kaahaavien kuskien vaarantavan liikenne- ja työturvallisuutta. Poliisin tilastojen mukaan tammi-heinäkuussa on tapahtunut peräti 32 onnettomuutta työmailla, vaikka liikenne on koroanan takia vähentynyt.

Eilen tiistaina poliisi suoritti valvontaa Lauttasaaren sillalla. Siellä kamera välähti 50 kertaa.

Poliisin liikkuva kamera-auto on väritykseltään tumma. Se kätkee sisäänsä tutkan ja kameran.

