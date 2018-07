Poliisilta varoitus huipputapaamisen ajan liikenteestä

Helsingin poliisi varoitti jo aamulla ennen yhdeksää presidenttien huipputapaamisen vaikuttavan liikenteeseen pääkaupunkiseudulla.

– Työmatkailijat huomio! Liikenteen erityisjärjestelyt vaikuttavat jo aamun liikenteeseen Helsingin keskustassa ja läntisessä Helsingissä, poliisi tviittasi.

Poliisi ohjeistaa keskustan alueella liikkuvia harkitsemaan siirtymistä ajoissa, jos aikeena on kulkea Helsingin poikki.

– Saattueiden reitit suljetaan tänään puoliltapäivin ja poikittaisliikenne katkeaa mahdollisesti jopa tunneiksi, poliisi ohjeistaa.

Järjestelyt näkyvät erityisesti Mannerheimintiellä, Esplanadilla ja Kauppatorin ympäristössä. Presidenttien vierailu vaikuttaa myös liikenteeseen Helsinki-Vantaan lentoaseman ja keskustan välisillä väylillä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat päivällä Presidentinlinnassa. Trump saapui Suomeen sunnuntaina illalla. Putinin odotetaan lentävän Helsinkiin vasta tapaamisen alla. Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan Kremlin koneita alettiin valmistella Suomen aikaa yhdeksän maissa aamulla.

Kremlin planes getting ready to fly to #HelsinkiSummit2018 pic.twitter.com/GcGkAsEvxR

— Ilya Arkhipov (@world_reporter) July 16, 2018