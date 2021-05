Poliisilta vakava viesti moottoritielle kulkevista lapsista

Lasten tavoite on saada ohikiitävä rekka räpsyttelemään valoja tai tööttäämään.

Moottoriteiden varsilla rekkoja kuvaavat lapset ovat aiheuttaneet poliisille jälleen hälytystehtävän Kaarinassa.

Niin sanotussa ”rekkaspottaamisessa” on kyse rekkojen tarkkailusta ja kuvaamisesta, jonka tavoitteena on saada ohikiitävä rekka räpsyttelemään valoja tai tööttäämään. Videot kuvataan, jotta ne voidaan ladata sosiaaliseen mediaan, kuten TikTokiin tai YouTubeen.

Poliisi on toistuvasti muistuttanut rekkaspottaamisen vaaroista. Tänään lauantaina Turun väylältä hälytystehtävän saaneen Länsi-Suomen poliisilaitoksen mukaan moottoritien lähelle missään nimessä tulisi mennä.

– #Poliisi käynyt poistamassa rekkaspottaajia moottoritien keskiviheriöltä VT1 varrella Kaarinassa, Länsi-Suomen poliisilaitos kertoo Twitterissä.

– Nyt vanhemmat, olisi yhdestoista hetki kerrata pelisääntöjä jälkikasvun kanssa. Nyt ehdittiin ajoissa paikalle. Tällainen hälytystehtävä voisi olla myös hyvin hyvin murheellinen.

Poliisitarkastaja Heikki Kallio kertoo ymmärtävänsä, että raskaiden ajoneuvojen kuljettajilla on sinänsä hyvä tarkoitus saada kuvaajat hyvälle mielelle soittamalla torvea tai räpsäyttämällä valoja, mutta seuraukset voivat Kallion mukaan olla arvaamattomat, mikäli sillalta roikkuva lapsi esimerkiksi pelästyy ja horjahtaa äänen seurauksena.

– Raskaiden ajoneuvojen äänimerkit ovat todella voimakkaita ja voivat häiritä ja pelästyttää muita tiellä liikkujia ja eläimiä. Kuvaajat ottavat riskejä menemällä liian lähelle ajorataa, roikkuvat sillalta tai menevät jopa moottoriteiden keskiviheriöille, Kallio sanoo poliisihallituksen tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että turhasta äänimerkistä voidaan antaa jopa sadan euron liikennevirhemaksu.

Tieliikennelain (47 §) mukaan ajoneuvolla ajettaessa on annettava ääni- tai valomerkki taikka muulla tavalla on kiinnitettävä muiden tienkäyttäjien huomiota, jos se on vaaran välttämiseksi tarpeen. Muutoin äänimerkin saa antaa vain taajaman ulkopuolella ohitettaessa. Äänimerkki ei saa kestää pidempään kuin on tarpeen.

