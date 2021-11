Poliisilta muistutus pikkujoulun viettäjille: Voi olla raskaat seuraamukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi valvoo rattijuopumuksia tehostetusti pikkujouluajan viikonloppuina.

Valvontaa tehdään poliisilaitosten käytettävissä olevilla valvontaresursseilla ja massapuhallutuksilla koko maan alueella.

– Jos illalla on tullut nautittua reippaanpuoleisesti alkoholia, se voi näkyä veressä vielä seuraavana aamuna ja jopa vielä päivällä. Vaikka alkoholi olisikin poistunut verestä, ajaminen voi olla kiellettyä väsymistilan takia. Kannattaa siis pysyä poissa ratista, kunnes pää on täysin selvä, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo.

Ihalainen muistuttaa siitä, että rattijuopumuksesta voi tulla muitakin seuraamuksia kuin tuomio ja ajokielto.

– Poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen saatuaan kiinni epäillyn rattijuopon, jolla on alaikäisiä lapsia. Ilmoitus tehdään, vaikka alaikäisiä lapsia ei olisikaan tapahtumahetkellä kyydissä. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on poliisin velvollisuus, Ihalainen toteaa.

Useammin rattijuopumukseen syyllistyneeltä voidaan myös takavarikoida moottoriajoneuvo, joka syyttäjän esityksestä voidaan tuomita valtiolle.

Ihalaisen mukaan vuosittain jää kiinni noin 19 000 kuljettajaa, jotka ovat ajaneet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisina. Poliisin tehostetussa pikkujoululiikenteen valvonnassa on jäänyt kiinni noin 250 rattijuoppoa.

– Rattijuopumustehtävien ja -rikosten määrät ovat perinteisesti olleet suuret marras-joulukuun viikonloppuöinä. Myös alkoholionnettomuudet keskittyvät tähän ajanjaksoon. On siis taas syytä muistuttaa, ett jos otat, et aja ja jos ajat, et ota, Ihalainen opastaa.