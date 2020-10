”Poliisihallituksesta muodostunut valtio valtiossa”

Kansanedustaja on syvästi pettynyt poliisihallituksen toimintaan.

Kansanedustaja, poliisiasiain neuvottelukunnan jäsen Mikko Kärnä (kesk.) katsoo, että poliisihallitus ei kunnioita parlamentarismia ja siitä on muodostunut valtio valtiossa, jonka ohjaaminen on äärimmäisen vaikeaa.

– Meillä on hallitusohjelmassa päivänselvä kirjaus, jonka mukaan viranomaisten läsnäoloa ja näkyvyyttä tulee lisätä alueilla, joilla on heikko palvelutaso. Samalla on päätetty säätää poliisille enimmäisvasteajat koko Suomeen ja poliisihallitukselle on osoitettu määrärahat 300 henkilötyövuoden lisäämiseksi. Mutta mitä tekee poliisijohto, Kärnä kysyy.

Hänen mukaansa se päinvastoin heikentää edelleen palvelutasoa harva-alueilla.

– Itä- ja Pohjois-Suomessa on käynnissä valtava keskittämissuunnittelu, jolla halutaan lisätä poliisien määrää suurimmissa kaupungeissa. Pidän tätä parlamentarismin halventamisena. On äärimmäisen turhauttavaa, että poliisi jättää koko eduskunnan tahtotilan ja hallitusohjelman kirjaukset huomiotta.

Kärnä vaatii poliisiasioista vastaava sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.) ottamaan lopultakin tilanteen haltuun ja lopettamaan poliisihallitukselle nöyristelyn.

– Poliisijohto tarvitsee kunnon kurinpalautuksen ja jos määrärahoja ei käytetä eduskunnan tahtotilan mukaisesti, on alettava antaa poliisijohdolle monoa persuuksiin, Kärnä vaatii.

Hän hämmästelee myös poliisin viimeaikaisia prioriteetteja investoinneissa.

– En kerta kaikkiaan voi ymmärtää, mihin poliisi tarvitsi 15 panssariautoa? Poliisiylitarkastaja perusteli aikanaan autojen hankintaa sillä, että Suomessa on yli 400 000 kiväärikaliiberin asetta ja piti näitä laillisia aseita jotenkin uhkana. Tosiasiassa mitään tällaista uhkaa ei ole olemassa ja poliisi olisi voinut edelleen tukeutua erikoistilanteissa Puolustusvoimien kalustoon. Nämä panssariautot olivat aivan turha hankinta, jonka hinnalla olisi voitu parantaa ihmisten turvallisuutta merkittävästi.