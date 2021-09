Poliisien liitto synkkänä: Surullista, todella surullista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstömäärä laskee 200-250 henkilötyövuodella.

Poliisin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut olisi voitu välttää kohtuullisella panostuksella, toteaa Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry.

– Tämä ei varmasti tullut yllätyksenä kenellekään. Ei varsinkaan päättäjille. Sen verran olemme asiasta ääntä pitäneet. Surullista, todella surullista, toteaa liiton puheenjohtaja Jonne Rinne Twitterissä.

Liitto kertoo olevansa jäsentensä tukena.

– Mutta onhan se ankeaa ajatella, että tämä tilanne olisi voitu välttää sangen kohtuullisella panostuksella, jos päättäjät olisivat niin halunneet.

Tänään julkistetussa valtion talousarvioesityksessä poliisille on myönnetty 807,9 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna käyttö on arviolta 838 miljoonaa. Sitä seuraavien vuosien rahoituskehys on edelleen laskeva.

– Välitön arvioni nyt julkistetusta budjettipäätöksestä on se, että ensi vuonna poliisin henkilöstömäärä laskee 200-250 henkilötyövuodella ja olemme pakotettuja käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen tiedotteessa.

Hänen mukaansa myös poliisikoulutuksen aloituspaikkoja mitä todennäköisimmin vähennetään.

– Poliisin suurin kustannuserä eli henkilöstömäärä on sopeutettava pysyvän määrärahan määrittämälle tasolle, jotta poliisiksi koulutettavien määrä voidaan suunnitella pitkäjänteisesti.

– Aloituspaikkojen vähentämisen vaikutukset näkyvät vasta kolmen vuoden päästä, joten ensi vuonna poliiseja jäänee työttömäksi, hän toteaa.

