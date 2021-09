Poliisiedustaja IL:lle: Päätös polttoaineesta on pöyristyttävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jari Kinnunen hämmästelee säästöpaineen alla olevalle poliisille annettuja määräyksiä.

Poliisin on kerrottu luopuvan uusiutuvan dieselin käytöstä säästösyistä.

Sisä-Suomen poliisin rikosylikomisariona toiminut kokoomuksen nykyinen kansanedustaja Jari Kinnunen sanoo Iltalehdelle, että poliisin määrärahat ovat edelleen alimoitettuja. Hallitus on luvannut lisätä poliisien määrää ja rahoitusta ensi vuoden budjetissa.

– Hallitus pelaa numeropeliä. Ne kertovat, että poliisin budjetti on korkeampi kuin koskaan, mikä pitää paikkansa. Se on noussut yli 800 miljoonan, mutta se on silti 33 miljoonaa alempi kuin tämänhetkinen käyttö, Kinnunen sanoo.

Kansanedustajan mukaan on pöyristyttävää, että säästöpaineiden kohteena oleva poliisi oli määrätty käyttämään tavallista kalliimpaa polttoainetta.

– Pidän erittäin erikoisena ja täysin vastuuttomana sellaista ratkaisua. 250 000 eurossa puhutaan jo kuitenkin muutaman ihmisen työstä, Jari Kinnunen toteaa.

Hän huomauttaa, että poliisin siirtomäärärahoista on jäljellä enää miljoona euroa. Sisäministeriöstä ei kommentoitu asiaa IL:n pyynnöstä huolimatta.

– Myös kalliita sähköautoja on laitettu ostamaan tässä samalla kun rahaa ei kuitenkaan anneta henkilöstöön, Kinnunen jatkaa.