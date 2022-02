Poliisi Ylelle resursseista: Bensiinivarkauden ja raiskauksen tutkinta otetaan samasta korista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin poliisilaitoksen väkivaltarikokset-toiminnon johtaja toivoo muutosta esitutkintapakkoon.

Vuoden Stadin Skoudeksi valitun Jari Kosken mielessä on Ylen uutisten haastattelussa useitakin kehityskohteita poliisien työtä ajatellen. Etenkin esitutkintapakkoa on hänen mukaansa aika tarkastella kriittisesti. Tällä hetkellä poliisin velvollisuus on tehdä tietyt toimenpiteet jokaiselle kansalaisen tekemälle rikosilmoitukselle, jotta ne saadaan lainmukaisesti päätökseen.

– Vakavien rikosten tutkinta kärsii siitä väistämättä, koska resurssi otetaan samasta korista, oli kysymys sitten bensatankkivarkaudesta tai lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikoksesta, Koski toteaa.

Häneltä itseltään varastettiin veneestä bensatankki pari vuotta sitten. Koski teki varkaudesta rikosilmoituksen.

– Hetken päästä kollega laittoi viestin, että tutkinta keskeytettiin. Ymmärrän, että joku tällaisesta pahastuu ja on sitä mieltä, että poliisi ei tutki tavallisten ihmisten asioita.

Kosken tarkoituksena ei ole väheksyä tiettyjä rikoksia. Esimerkiksi polkupyörävarkaus on uhrilleen harmillinen tilanne, mutta todella yleisten varkauksien hoitaminen vie paljon poliisin työaikaa.

Hänen mielestään poliisin pitäisi voida keskittyä tutkimaan asioita, joissa on haavoittuvassa asemassa olevat uhrit tai rikostilanne pitää saada katkeamaan.

– Pitäisi käydä yhteiskunnallinen keskustelu siitä, onko meidän tällä resurssilla järkevää tehdä kaikille asioille tietyt toimenpiteet vai olisiko joku rikosten ala sellainen, johon ei jatkossa käytetä resursseja paljoa, Koski sanoo Ylelle.

Hän nostaa esimerkiksi viime aikoina runsaasti yleistyneet selkeästi kiusalla tehdyt ilmoitukset, joissa ihminen on pahoittanut mielensä jostain esimerkiksi mielenosoituksen yhteydessä ja on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Kosken mukaan näistä rikosilmoituksista on ollut nähtävissä, että niiden motiivina on ollut joko kuormittaa poliisia tai tehdä kiusaa vastapuolelle.

– Ketään osapuolta ei auta se, että asiaa tutkitaan, henkilöitä kuulustellaan ja sitten se juttu jollain tavalla päätetään.