Poliisi Ylelle: Arvioimme tilanteen Elokapinan mielenilmauksessa väärin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Konkreettista uhkaa ei poliisin mukaan ollut.

Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen kertoo Ylen haastattelussa, että poliisi arvoin väärin Elokapinan mielenosoituksen aiheuttaman turvallisuusuhan.

Kopperoisen mukaan poliisin saama tilannekuva poikkesi valtioneuvoston valmiusyksikön tilannekuvasta.

– Ulkopuolella toimineet poliisit ovat tehneet omat havaintonsa ja linnan sisällä olevat henkilöt omansa. Tässä on varmaan käynyt niin, että kun tietoja on vaihdettu, on syntynyt väärinkäsityksiä tai arvioitu eri asteilla se tilanne, Kopperoinen kertoo Ylelle.

Kopperoisen mukaan tilanne linnan sisällä oli rauhallinen eikä konkreettista uhkaa ollut.

Elokapina osoitti perjantaina mieltään Valtioneuvoston linnan edessä. Poliisi otti kiinni 51 mielenosoitukseen osallistunutta.