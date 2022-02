Poliisi varoittaa: Vastaamo-murron uhrien tiedoilla tehdään raukkamaisia rikoksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikoskomisarion mukaan vuodettuja tietoja on käytetty väärin noin sadan henkilön kohdalla.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen kertoo blogissaan poliisin havaitsemasta rikosilmiöstä, jossa tietomurron seurauksena vuodettuja henkilötietoja on alettu hyväksikäyttää aiempaa enemmän.

– Rikolliset kohdistavat Vastaamo-tietovuodon uhreihin raukkamaisia rikoksia, Leponen kirjoittaa.

Poliisi on seurannut tilannetta esitutkinnan alusta lähtien.

– Olemme seurannassa havainneet vuodettujen tietojen hyväksikäyttöä tähän mennessä noin sadan henkilön kohdalla. Tietoja on käytetty väärin erilaisissa rekisteröinneissä, ja suurena huolena on, että vääriä rekisteröintejä käytetään esimerkiksi tilauspetosten tekemiseen. Petokset voivat aiheuttaa uhreille kustannuksia, ja vaikutusten laajuus saattaa tulla ilmi vasta merkittävästi rikoksen varsinaisen tapahtumisajan jälkeen. Tämä voi aiheuttaa pitkäkestoista harmia ja huolta uhreille, puhumattakaan jo valmiiksi kuormittavasta tilanteesta, jossa vuodettuja arkaluontoisia tietoja on ollut kaikkien saatavilla.

Poliisi kannustaa kaikkia tietomurron uhreja tekemään rikosilmoituksen.

– Me poliisissa pystymme seuraamaan ja torjumaan liitännäisrikoksia vain niiden uhrien osalta, jotka ovat tehneet rikosilmoituksen Vastaamon tietomurtoon liittyen. Korkeimman oikeuden antaman ratkaisun mukaan vuodetuissa potilastietokannoissa mukana olevat nimitiedot tulkitaan potilaistiedoiksi, joita poliisilla ei ole oikeutta tätä rikosta tutkittaessa käyttää. Poliisilla on siis tietoa vain rikosilmoituksen tehneistä henkilöistä, ei kaikista tietovuodon uhreiksi joutuneista.