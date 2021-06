Poliisi varoittaa valepankeista: suomalaiset menettäneet miljoonia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turvallisinta on käyttää pankin mobiilisovellusta.

Poliisi varoittaa nousevasta rikosilmiöstä, jossa rikolliset kalastelevat verkkopankkitunnuksia pankkien sivuja muistuttavien valesivujen avulla.

– Valesivustot ovat taitavasti rakennettuja, ja niitä on usein vaikea tunnistaa huijaukseksi. Valesivustoa voi olla jopa mahdotonta erottaa aidosta, toteaa rikoskomisario Petteri Laitila Keskusrikospoliisista.

Aiemmin verkkopankkihuijausten kohteeksi joutuivat eritoten ikäihmiset. Kehittyneiden tekotapojen myötä uhreja löytyy nykyisin kaikista ikäluokista.

Useimmin ihmiset päätyvät valesivulle joko teksti- tai sähköpostiviestin tai hakukoneen kautta. Siksi pankin aito verkkosivu olisikin hyvä tallentaa selaimen kirjanmerkkeihin.

– Hakemalla pankin nimellä hakukoneessa ei välttämättä saa aitoa sivustoa tuloksiin ollenkaan, vaan hakukone tarjoaa ylimpänä valesivustoa. Viranomaiset ja yksityinen sektori pyrkivät yhteistyössä havaitsemaan ja poistamaan sivuja hakutuloksista tai internetistä, mutta uusia sivustoja ilmenee ja kohteena oleva pankki saattaa vaihtua, Laitila sanoo.

Petoksen uhri olettaa kirjautuvansa oikeaan verkkopankkiin, mutta syöttääkin tunnuksensa rikollisen ylläpitämälle valesivustolle. Tämän jälkeen rikollinen kirjautuu tunnuksilla uhrin oikeaan verkkopankkiin, jolloin uhri saa pankiltaan pyynnön vahvistaa kirjautuminen. Tämän hyväksyessään uhri päästää rikollisen käsiksi tiliinsä.

Poliisille on tehty tämän vuoden aikana yli 360 rikosilmoitusta liittyen pankkien nimissä tehtyihin petoksiin. Rikosvahinko näissä on ollut lähes viisi miljoonaa euroa. Noin puolet ilmoitetuista petoksista on tehty viimeisen kolmen viikon aikana.