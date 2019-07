Poliisi varoittaa huijausilmiöstä käytetyn tavaran kaupassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi muistuttaa, ettei kaupantekohetkellä esitetty kuitti ole tae maksun suorittamisesta

Samaan aikaan, kun käytetyn tavaran kauppa yksityishenkilöiden keskuudessa kasvaa, törmää poliisi yhä enemmän kauppoihin liittyviin ongelmiin. Sisä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan poliisi saa ilmoituksia ongelmista lähes päivittäin.

Aiemmin yleisimpänä syynä poliisille tehtävissä rikosilmoituksissa oli, ettei ostaja ollut maksun suoritettuaan saanut sovittua kaupan kohteena ollutta tuotetta. Yleistä on myös ollut, että tuotteen myyjä ei ole saanut sovittua kauppasummaa luovutettuaan kaupankohteen ostajalle. Hyvin usein samoihin kauppoihin liittyy myös vääristeltyjä henkilö- ja yhteystietoja, jotka poliisin mukaan hankaloittavat asioiden selvittämistä.

Tällaiset rikokset eivät ole poliisille uusia.

− Viime aikoina on ilmennyt kuitenkin tavallista runsaammin tapauksia, joissa on suunnitelmallisesti ja ammattimaisesti käytetty hyväksi väärennettyjä maksutositteita ja saatu näin ollen myyjä erehtymään luulemaan maksun tapahtuneen. Väärennettyjä maksutositteita on esitetty sekä kaupantekohetkellä kasvotusten asioidessa että lähetetty sähköisessä muodossa myyjälle todisteeksi suoritetusta maksusta, tiedotteessa kerrotaan.

Sisä-Suomen poliisilaitoksella tällaisia tapauksia on ollut kesän aikaan säännöllisesti. Rikoksella haltuun saadun omaisuuden arvot ovat vaihdelleet sadoista aina useisiin tuhansiin euroihin saakka.

Poliisi pyytää kansalaisia olemaan erityisen huolellisia tehdessään kauppaa erilaisissa kauppapaikoissa ja huolehtimaan siitä, että myyntituote ja rahat varmuudella vaihtavat omistajaa. Poliisi muistuttaa, ettei kaupantekohetkellä esitetty kuitti ole tae maksun suorittamisesta, vaan aina tulisi varmistua rahojen saapumisesta myyjän pankkitilille.