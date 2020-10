Poliisi varoittaa tarkastajina esiintyvistä huijareista

Huijarit pyrkivät vanhusten asuntoihin esiintyen esimerkiksi palovaroitin- tai vesivahinkotarkastajina.

Poliisi tutkii useita tapauksia, joissa eri puolilla Helsinkiä asuvien vanhusten koteihin on tultu sepitettyjen kertomusten varjolla ja anastettu omaisuutta, kuten arvokkaita koruja ja pankkikortteja. Varastettujen pankkikorttien ja urkittujen tunnuslukujen avulla on tileiltä viety satoja tai jopa tuhansia euroja.

Huijarit ovat esiintyneet esimerkiksi palovaroitintarkastajina, vesivahinkotarkastajina, huoltomiehinä ja pankkitoimihenkilöinä.

Osassa tapauksista huijarit ovat ottaneet vanhuksiin etukäteen tai jälkikäteen yhteyttä puhelimitse. Joillain on ollut mukanaan korttimaksupääte ”tarkastuskäynnin” maksamista varten.

– Ilmiö ei ole uusi, mutta on taas nostanut päätään. Erilaisia tarinoita on monia ja on hyvin mahdollista, että myös tekijöitä tai tekijäryhmiä on useita. Tapauksia yhdistää se, että huijauksen kohteet ovat hyvinkin iäkkäitä henkilöitä, jotka ovat ikänsä puolesta erityisen haavoittuvassa asemassa. Poliisin tiedossa on vastaavia tapauksia myös muualla pääkaupunkiseudulla, kertoo rikostarkastaja Markku Heinikari Helsingin poliisilaitokselta.

Hänen mukaansa tapausten tarkkaa määrää on hankala arvioida, koska tekotavat ja tapahtumapaikat vaihtelevat. Uusia tapauksia tulee poliisin tietoon viikoittain.

– Viimeksi tänään Helsingin käräjäoikeus vangitsi todennäköisin syin törkeästä varkaudesta epäiltynä miehen, jonka epäillään erehdyttäneen vanhaa rouvaa esiintymällä vesivahinkotarkastajana ja vieneen asunnosta erinäistä omaisuutta. Epäiltyjä on siis saatu myös kiinni, vaikka osa jutuista on niin kutsutusti pimeitä.

Jos ovelle ilmestyy henkilö, jota epäilee huijariksi, kannattaa henkilöä tai henkilöitä pyytää poistumaan ja soittaa hätänumeroon 112. Jos huijari onnistuu varastamaan pankkikortin, tulee se välittömästi sulkea soittamalla oman pankin sulkupalveluun. Sulkupalvelun numero kannattaa olla tallessa ja helposti saatavilla.

Jos on joutunut vastaavan rikoksen uhriksi, asiasta voi tehdä rikosilmoituksen myös jälkikäteen joko lähimmällä poliisiasemalla tai sähköisesti netissä.

Heinikarin mukaan on tärkeää, että vanhusten läheiset kertovat heille, että tällaista rikollista toimintaa tapahtuu ja sopivat vanhuksen kanssa, miten toimia, jos joku pyrkii sisälle esiintyen esimerkiksi poliisina, putkimiehenä tai palovaroitintarkastajana.