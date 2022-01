Poliisi varoittaa petoksista Facebookin Messengerin välityksellä

Huijarit ovat onnistuneet anastamaan rahaa pahimmissa tapauksissa useita tuhansia euroja.

Meri-Lapin poliisissa on viime aikoina kirjattu useampia petosilmoituksia, missä yksityishenkilö on saanut Facebookin Messenger palvelusta viestin tuntemaltaan henkilöltä.

Viestissä tuttava kertoo houkuttelevasta kilpailusta tai arpajaisista, mistä on hyvät mahdollisuudet nyt pikaisesti saada tuntuvia voittoja.

Todellisuudessa viestittäjä ei ole ollut ruudulla näkyvä tuttu, vaan tuttavan tili on kaapattu ja viestittäjä on ulkopuolinen huijari. Huijari on onnistunut näillä houkutteluviesteillään saamaan kohdehenkilön pankkitunnuksia tai korttitietoja, mitä hyväksikäyttäen on onnistuttu anastamaan rahaa pahimmissa tapauksissa useampia tuhansia euroja.

Poliisin mukaan viime aikoina on ollut myös ilmoituksia, missä nettipalstan myyjälle ehdotetaan kuriiripalvelun käyttämistä tavaran toimitukseen ja myyjältä pyydetään vakuutusmaksua kyseiselle toimitukselle.

Todellisuudessa mitään vakuutusta lähetykselle ei ole kukaan ollut lunastamassa, vaan maksu on mennyt huijareille. Usein näissä tapauksissa huijauksen tekijät löytyvät ulkomailta.

Poliisi neuvoo, että kukaan ei lähtisi kiireessä antamaan mitään maksutietojaan kenellekään. Vanha viisaus pätee asiassa: jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin eipä se usein totta olekaan. Tavaraa myyvän ei pidä maksaa ostajille minkäänlaisten kuriiripalvelujen vakuutusmaksuja.