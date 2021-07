Poliisi varoittaa: Pankin sivuille ei nyt pidä mennä Googlen kautta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Verkossa tapahtuvassa pankkiasioiden hoidossa tulee olla tarkkana.

Pankin nimissä tehtäviä verkkohuijauksia tulee nyt varoa, Itä-Suomen poliisilaitos huomauttaa.

Poliisin tietoon on tullut tämän viikon aikana useampi tapaus, joissa ihmisiä on jälleen huijattu internetin hakukoneita manipuloimalla hakeutumaan huijareiden tekemälle pankin valesivulle. Erehdyttävästi aidolta näyttävän pankin valesivun kautta on huijattu tai yritetty huijata rahaa.

Vastaavanlaisia tapauksia tuli poliisin mukaan ilmi muutamia alkukesästä. Poliisi kehottaa ihmisiä olevaan tarkkana verkossa asioidessaan, eikä pankin sivuille kannata mennä hakukoneiden kautta vaan opetella tekemään kirjautuminen suoraan pankin omien verkkosivujen kautta tai käyttämään pankin omia mobiilisovelluksia.

– Oman pankin verkkopalvelusivuille kannattaa tehdä omalle tietokoneelle pikalinkki ja hoitaa pankkiasiat aina tämän tutun ja turvallisen linkin kautta. Mikäli käyttää puhelinta tai tablettia, niin silloin kannattaa käyttää oman pankin valmista sovellusta pankkiasioiden hoitoon, Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Teemu Moilanen sanoo.

Moilasen mukaan valesivulle syötetyt tiedot päätyvät suoraan rikollisten käsiin ja tämä on mahdollistanut uhrin tilillä olleiden rahavarojen siirron rikollisten tileille.

– Tänä kesänä on myös esiintynyt ainakin kaksi muuta tekotapaa, joilla on kalasteltu pankkitunnuksia. Pankin nimissä on lähetetty joko tekstiviesti tai sähköposti, jotka sisältävät linkin. Linkin avaamalla uhri päätyy rikollisten sivulle, jonne pitää kirjautua pankkitunnuksilla ja samalla tunnukset päätyvät rikollisille, Moilanen kertoo.

Nopea reagointi avainasemassa

Paras keino ehkäistä rikoksia on poliisin mukaan levittää tietoisuutta huijauksista ja keskustella asiasta oman lähipiirin kanssa. Jos herää epäily siitä, että on joutunut huijatuksi, on tärkeää reagoida välittömästi. Ripeät alkutoimenpiteet parantavat poliisin mahdollisuuksia saada rahat palautettua sekä rikolliset kiinni.

– Kaikki kulunut aika auttaa rikoksentekijää ja hankaloittaa uhrin tilannetta. Varat siirtyvät eri tilien kautta nopeassa tahdissa Suomesta myös ulkomaille, jolloin siirrettyjen varojen takaisin saanti ja poliisin tutkinnan työ hankaloituu, rikoskomisario Moilanen kertoo.

Ensimmäiseksi tulee ottaa välittömästi yhteys omaan pankkiin ja kertoa huijausepäilystä. Pankkia tulee pyytää palauttamaan kaikki rahasiirrot ja sulkemaan tilit.