Poliisi varoittaa kuvilla väärästä rahasta

Poliisin mukaan leikkirahalla on yritetty maksaa kaupoissa ja kioskeissa.

Poliisille on toimitettu Tampereella leikkirahaseteleitä, joilla on maksettu tai yritetty maksaa tuotteita kaupoissa ja kioskeissa, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa.

Seteleitä on toimitettu vajaa kymmenen kappaleita ja ne ovat suuruudeltaan 20 euron seteleitä. Seteleiden laidassa lukee ”movie money” ja ”This is not legal, it is to be used for motion props”.

Kesän aikana poliisille on toimitettu myös neljä 100 euron seteliä, joissa on kyrillisin kirjaimin venäjänkielinen teksti, ettei kyseinen raha ole laillinen maksuväline. Poliisille on toimitettu myös muutama 50 euron seteli, jossa on kiinankielinen teksti.

Poliisi kehottaa tarkkaavaisuuteen seteleillä maksettaessa ja niitä vastaanotettaessa.

Katso kuvat seteleistä alta.