Poliisi varoittaa jälleen huijareista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Älä anna pankkitunnus- tai henkilötietoja puhelimessa tai sähköpostissa.

Kaakkois-Suomen poliisille on tehty tämän viikon aikana kolme rikosilmoitusta, joissa poliisiksi esittäytynyt soittaja on tiedustellut puhelimessa pankkitietoja. Puhelut ovat tulleet tuntemattomasta numerosta ja soittaja on puhunut suomea.

Soittajat ovat esimerkiksi kertoneet, että pankkikortti on kopioitu ja pyytäneet pankkitunnuksia, jotta pankkitili saataisiin suljettua. Pankkitunnukset saatuaan huijarit ovat tehneet luvattomia tilisiirtoja. Uhreiksi valikoituvat yleensä iäkkäämmät ihmiset.

Huijaussoitoilla on viime päivien aikana Etelä-Karjalassa onnistuttu nostamaan asianomistajien tileiltä useita tuhansia euroja.

Poliisi muistuttaa, että poliisi ei koskaan kysy puhelimessa pankkitunnuksia.

Kaakkois-Suomen poliisille on myös tehty kesän aikana muutama rikosilmoitus, jossa pankin virkailijaksi esittäytynyt soittaja on kertonut, että tililtä on yritetty tehdä luvattomia siirtoja ja tiedustellut puhelimessa pankkitietoja tilin sulkemista varten.

Huijauksia on tehty myös sähköpostitse, jolloin ”pankilta” on tullut sähköpostilinkki, jota kautta pääsisi lukemaan luottamuksellisen viestin. Linkin avaamisen jälkeen sivusto on pyytänyt syöttämään verkkopankkitunnukset.

Älä kerro tietojasi

Huijauksilta voi välttyä huolehtimalla pankkitunnus- ja henkilötiedoistaan asianmukaisesti. Verkkopankkitunnuksia tai korttitietoja ei pidä koskaan antaa ulkopuoliselle.

Viranomaiset, rahalaitokset tai muut asialliset tahot eivät koskaan kysy tällaisia tietoja puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Väärinkäytösepäilyssä kannattaa sulkea pankkikorttisi pankin palvelussa ja tehdä asiasta rikosilmoitus poliisille.

Poliisi muistuttaa, että huijatuksi jouduttuaan on ensiarvoisen tärkeää olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä sekä omaan pankkiisna että poliisiin. Nopealla toiminnalla on mahdollisuus saada estettyä rahojen siirtyminen rikollisen tilille.

Kybertuvallisuuskeskus on julkaissut kattavat ohjeet, miten voi suojautua nettihuijauksilta.