Poliisi väijyi mielenosoittajia ja tulitti kumiluodeilla Valko-Venäjällä – video

Mellakkapoliisin kerrotaan turvautuneen väkivaltaisiin keinoihin mielensoittajia vastaan Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä sunnuntaina.

– Mellakkapoliisi ampuu tainnutuskranaatteja väkijoukkoon. Ihmisten juostessa pakoon poliisit ampuvat heitä kumiluodeilla. Yhden miehen kerrotaan saaneen osuman vatsaan (en voi vielä vahvistaa tätä). Poliisi odotti, että väkijoukko hajaantuu pienempiin ryhmiin ja hyökkäsi sitten heidän kimppuunsa, valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova tviittasi sunnuntaina.

Jopa sadan tuhannen mielenosoittajan kerrotaan marssineen Minskin kaduilla sunnuntaina itsevaltiaan ottein hallitsevaa Aljaksandr Lukašenkaa vastaan. Mielensoistus oli suurin kahteen kuukauteen.

Valko-Venäjän oppositio julisti maanantaina yleislakon alkaneeksi. Se vaati Lukašenkaa väistymään sunnuntaihin mennessä vallasta, vapauttamaan poliittiset vangit ja lopettamaan poliisiväkivallan. Aikarajan umpeuduttua oppositio ilmoitti lakon alkaneen.

Lakon laajuudesta ei ole toistaiseksi tarkkoja tietoja. Tehdastyöläisten ja opiskelijoiden kerrotaan liittyneen lakkoon eri puolilla Valko-Venäjää.

Opposition johtohahmo Svjatlana Tsihanouskajan mukaan lakossa on opettajia, tehdastyöläisiä, opiskelijoita ja kaivostyöläisiä. Hän kehotti myös yksityisyrittäjiä liittymään lakkoon.

Valko-Venäjän sisäministeriön mukaan poliisi otti kiinni sunnuntaina 160 ihmistä Minskissä.

Valko-Venäjällä on järjestetty suuria mielenosoituksia viikoittain sen jälkeen, kun Lukašenka voitti vilpillisinä pidetyt presidentinvaalit elokuussa.

#Belarus #Minsk Riot police are throwing stun grenades in the crowds. When people are running away, police are shooting at them with rubber bullets. A man was reportedly shot in the stomach (I can't yet confirm this). Police waited till the crowds get smaller and then attacked. pic.twitter.com/lfgWjBfHag

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 25, 2020