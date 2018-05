Poliisi väärensi satojatuhansia puhalluskokeita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Australian poliisien kerrotaan puhaltaneen laitteisiin itse. Taustalla oli todennäköisesti laiskuus.

Australian poliisi on joutunut skandaalin keskelle väärennettyjen puhalluskokeiden vuoksi.

Sisäisen selvityksen mukaan Victorian osavaltion poliisi väärensi 258 000 alkometritestiä viiden ja puolen vuoden aikana. Määrä vastaa 1,5 prosenttia noin 17,7 miljoonasta puhalluskokeesta kyseisenä ajanjaksona.

Poliisit puhalsivat ilmeisesti itse laitteisiin. Tällä tavoin vaadittujen puhallutusten määrä oli helpompi saavuttaa.

Victorian osavaltion apulaispoliisipäällikkö Russell Barrett toteaa, että tapaus heikentää yhteiskunnan luottamusta poliisiin.

– Voin varmuudella sanoa, että tuo määrä testeistä oli väärennettyjä. Se on kamalaa. Näin ei voi käyttäytyä, kun liikenneturvallisuus on meidän vastuullamme, Barrett sanoi medialle the Sydney Morning Heraldin mukaan.

– Ihmettelimme kaikki, että miksi näin tehtiin. Syitä voi olla monia. Uskon itse, että tuottavuuden piilottaminen tai korostaminen on tärkein selitys. Menettelyä ei voi tietenkään hyväksyä.

Sisäisen tutkimuksen mukaan puhalluskokeita tehtiin epäilyttävän monta kappaletta lyhyen aikavälin sisään. Tavanomaisesti testien välillä kuluu aikaa, kun poliisi tutkii tulosta ja siirtyy seuraavan auton kohdalle.

Tutkimuksen mukaan tapauksia sattui koko osavaltion alueella, ei vain tietyssä poliisipiirissä. Teknikot selvittävät parhaillaan, voisiko peukaloinnin estää laitteisiin tehtävillä muutoksilla.

Syyllisten löytäminen voi olla vaikeaa, sillä alkometrit ovat yleisessä käytössä.