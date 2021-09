Poliisi uudesta ilmiöstä: Toivomme, ettei tarvitse toimittaa vanhemmille synkintä viestiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi on huolissaan Savonlinnan seudulla ajokortittomien alaikäisten autoiluista

Savonlinnassa on tämän vuoden aikana poliisin tietoon tullut 19 tapausta, joissa alle 18-vuotias on syyllistynyt kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta moottorikäyttöisellä ajoneuvolla.

Viimeisen viikon aikana on tapahtunut kaksi vakavaa kolaria. Toisessa alle 15-vuotias nuori törmäsi kuljettamallaan henkilöautolla mönkijään. Mönkijän kyydissä olleilla kahdella nuorella oli hengen säilyminen niin sanotusti hiuskarvan varassa.

Toisessa tapauksessa epäillään 15-vuotiaan ajaneen alkoholin vaikutuksen alaisena noin 80 km/h päin katuvalotolppaa ja tapahtumahetkellä autossa oli kaikkiaan viisi nuorta. Poliisin mukaan tässäkin tapauksessa oli onni mukana, sillä kuski ja kyydissä olleet selvisivät törmäyksestä luun murtumilla ja kolhuilla.

Poliisin mukaan tapauksia selviteltäessä on käynyt ilmi, että yleisin toimintatapa nuorilla on ollut ottaa vanhempien auton avaimet yöllä, kun vanhemmat nukkuvat. Tämän jälkeen on lähdetty kavereiden kanssa ajelemaan kaupungille.

Poliisi muistuttaa, että vahingon sattuessa korvausvastuu on nuorella itsellään ja saattaa seurata vakuutusyhtiön tai liikennevahinkokeskuksen perinnän muodossa pitkälle aikuisuuteen.

– Tähän mennessä tapauksissa on selvitty eri asteisilla loukkaantumisilla sekä autojen korjausvaurioilla, mutta jatkosta emme voi tietää, Itä-Suomen poliisi toteaa.

Poliisin toiveena on, että vanhemmat ottavat asian puheeksi nuorten kanssa ja käyvät läpi pelisäännöt sekä vaarat, joihin tällainen toiminta voi pahimmillaan johtaa.

– Toivotaan myös, ettei poliisin tarvitse tämän ilmiön vuoksi toimittaa yhdenkään nuoren vanhemmille sitä kaikkein synkintä viestiä.

Lastensuojelun näkökulmasta kyseessä on erittäin vakava ja vaarallinen ilmiö, jonka seuraukset vaurioittavat henkisesti yhden vakavan kolarin sattuessa kymmeniä ihmisiä lopuksi ikää, vaikka kuolleiden ja vaikeasti vammautuneiden määrä laskettaisiin yhden käden sormin.

– Nuorten edesvastuuton käyttäytyminen liikenteessä vaarantaa paitsi nuoret itse myös täysin viattomat sivulliset. Tällainen yksikin tapaus johtaa helposti kehityskulkuun, jossa nuori putoaa yhteiskunnan ulkopuolelle ja menettää mahdollisuutensa kehittyä ja kasvaa ihmiseksi, jollaiseksi hänellä on ollut ennen kolaria edellytykset tulla. Mitkään terapiat, rangaistukset tai lastensuojelulliset toimet eivät tee tehtyä tekemättömäksi, poliisi muistuttaa.