Poliisi tyrmää professorin: Lumen peittämää liikennemerkkiä pitää noudattaa

Ylikomisario Dennis Pastersteinin mukaan kuljettajan on otettava selvää lumen peittämästä liikennemerkistä.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pastersteinin mukaan ajoneuvon kuljettajalla on vastuu liikennesäännön noudattamisesta silloinkin, kun kyse on liikennemerkistä, joka on peittynyt lumeen.

– Kuljettajalla on selonottovelvollisuus voimassaolevista liikennesäännöistä tieliikennelain 3 mukaan, Pasterstein tviittaa.

Hän vastaa rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvaselle. Tolvanen sanoi Iltalehdelle, ettei liikennemerkki päde, jos sen sisältämää viestiä ei voi kohtuudella havaita. Hänen mukaansa kuljettajan ei myöskään tarvitse puhdistaa merkkiä saadakseen tietoa vaikkapa nopeusrajoituksesta.

– On myös niin, että kuljettajan vedotessa siihen, että merkki oli lumen peittämä, poliisin tai syyttäjän pitää pystyä näyttämään toteen, että merkki oli luettavissa, Matti Tolvanen sanoi.

Dennis Pasterstein kommentoi kysymystä lumen peittämästä liikennemerkistä Ilta-Sanomille viikonloppuna. Pasterstein totesi, että vastuu on tällaisessa tapauksessa aina kuljettajalla.

Matti Tolvasen mukaan Pastersteinin kanta ei kuitenkaan vastaa voimassa olevaa oikeutta eikä perustu lakiin.

