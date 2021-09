Poliisi tehovalvoo turvavöitä ja kännykän käyttöä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ajon aikana keskityttävä ajamiseen, muistuttaa virkavalta.

Poliisi valvoo 16.-22.9. valtakunnallisesti tehostetusti turvalaitteiden käyttöä sekä tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavia tekijöitä, esimerkiksi kännykän käyttöä ajon aikana.

Valvonnan aikana tiistaina 21.9. vietetään eurooppalaista liikennekuolematonta päivää. Tavoitteena on, että vuodessa olisi edes yksi päivä, jolloin kukaan ei kuolisi Euroopan teillä.

Valvonta on osa Euroopan liikennepoliisien verkoston Roadpolin yhteiseurooppalaista Focus on the Road ja Safety Days -valvontateemaa.

Tarkkaamattomuusvalvonnassa valvotaan kaikkea toimintaa, mikä vaikuttaa ajon aikana keskittymiseen tai muun liikenteen havainnointiin.

– Tyypillisimmin tarkkaamattomuus johtuu puhelimen käytöstä ajon aikana. Euroopan komission arvion mukaan tarkkaamattomuus on riskitekijänä 10–30 prosentissa liikenneonnettomuuksista, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Hän muistuttaa, että moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana eli silloin kun, ajoneuvo liikkuu, käyttää viestintävälinettä siten, että pitää sitä kädessään. Sama koskee myös raitiovaunujen kuljettajia.

Sanktio tämän säännöksen laiminlyönnistä on joko sadan euron arvoinen liikennevirhemaksu tai 12 päiväsakkoa riippuen teko-olosuhteista. Molemmissa vaihtoehdoissa tapaus lasketaan niin sanottuihin toistuviin rikkeisiin, jotka vaikuttavat ajo-oikeuteen.

Turvavyöt myös takapenkillä ja pakettiautoissa

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat arvioineet, että kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa turvavyötä käyttämällä noin joka kolmas olisi pelastunut.

Kallion mukaan liikenneturvallisuuden kannalta on myönteistä, että turvavyön käyttö on lisääntynyt viime vuosina.

Kuitenkin erityisesti taajamissa ja varsinkin henkilöautojen takapenkeillä sekä paketti- ja kuorma-autoissa turvavyö jää edelleen Liikenneturvan seurantatutkimuksen mukaan liian usein kiinnittämättä.

Henkilöautojen takapenkeillä turvavyötä käyttää 89 prosenttia ja pakettiautoissa matkustavista 78 prosenttia.

– Turvavyöttömän takamatkustajan henkilövahinkoriski voi olla taajamanopeudella tapahtuvassa törmäyksessä kolminkertainen turvavyötä käyttävän vammariskiin verrattuna, Kallio sanoo.

Uuden tieliikennelain voimaantulon myötä turvavyötä on käytettävä kaikissa autoissa, jos sellainen on autoon asennettu. Alle 3-vuotiaan lapsen kuljettamissääntö muuttui siten, että alle 3-vuotiasta lasta ei saa koskaan kuljettaa henkilö-, paketti- tai kuorma-autossa ilman turvalaitetta.

Kallion mukaan poliisin keinot lisätä turvavyön käyttöä ovat yksinkertaiset: valvonta, sanktioiden jakaminen sekä valistus.

Kuluvana vuonna on määrätty turvavöiden käytön laiminlyönneistä 70 euron suuruisia liikennevirhemaksuja 3 600 kappaletta ja sadan euron suuruisia liikennevirhemaksuja 4 900 kappaletta viestintävälineen – yleensä kännykkä – käytöstä ajon aikana.