Poliisi puuttui tilaisuuksiin, rajoituksia rikottu Helsingissä

Ylikomisario muistuttaa, että kyse on ihmishengistä.

Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Jarkko Lehtinen kertoo yhteisöpalvelu Twitterissä, että poliisi on joutunut kuluvan viikonlopun aikana puuttumaan ihmisten kokoontumisiin Helsingissä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto linjasi marraskuussa, että kaikki yli 10 hengen tilaisuudet niin sisä- kuin ulkotiloissakin ovat kiellettyjä Helsingin ja Uudenmaan alueella.

Kielto koskee myös yksityistilaisuuksia kuten perhetapahtumia. Päätökset tulivat voimaan 30.11.

– Viikonlopun aikana Helsingissä on järjestetty AVI:n rajoituksista piittaamattomia tilaisuuksia, joihin Helsingin poliisi on joutunut puuttumaan, Jarkko Lehtinen kertoo.

– Tiedän, ettei ole mukavaa, mutta rajoituksissa on kyse ihmishengistä. Nyt malttia ja korona hallintaan, siten pääsemme taas arkeen, Lehtinen tviittaa.

Viikonlopun aikana #Helsinki`ssä on järjestetty AVI:n rajoituksista piittaamattomia tilaisuuksia, joihin @HelsinkiPoliisi on joutunut puuttumaan. Tiedän, ettei ole mukavaa, mutta rajoituksissa on kyse ihmishengistä. Nyt malttia ja #korona hallintaan, siten pääsemme taas arkeen.

— Jarkko Lehtinen (@JarkkoLehtinen_) December 13, 2020