Poliisi pidätti sotaa vastustaneet lapsetkin Moskovassa

Venäjän viranomaisten on kerrottu tiukentaneen otettaan Ukrainan sotaa vastustavista kansalaisista. Satoja mielenosoittajia on pidätetty, ja hankaluuksiin on voinut joutua myös sosiaalisen median sodanvastaisista päivityksistä.

Venäjällä suositussa Telegramissa leviää nyt valokuvia jopa pidätetyistä lapsista.

Poliisin kerrotaan pidättäneen kaksi moskovalaista naista sekä heidän lapsensa, koska he olivat yrittäneet viedä kukkia Ukrainan Moskovan-suurlähetystön edustalle. Poliisin väitetään myös uhkailleen äitejä, että lapset otetaan tapauksen takia pois vanhemmiltaan.

Pidätetyt lapset olivat piirtäneet kylttejä, joissa lukee ”ei sotaa”. Jutun alta löytyvissä kuvissa näkyy, kun lapset istuvat kylttiensä kanssa telkien takana.

Äitien ja lasten pidätys on sosiaalisen median perusteella herättänyt pahennusta venäläisten keskuudessa.

These kids' signs say "NO TO WAR." On Tuesday, police officers in Moscow detained them with their mothers when they tried to place flowers outside the Ukrainian embassy. Officers allegedly threatened to have child services' take away their kids permanently. WHAT THE FUCK. pic.twitter.com/JHOQtmERJn

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 2, 2022