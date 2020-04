Poliisi pidätti ja pahoinpiteli Kremliä arvostelleen lääkärin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anastasia Vasiljeva on noussut nopeasti näkyväksi Kremlin koronatoimien arvostelijaksi.

Venäjän itsenäisen lääkäriliiton johtaja Anastasia Vasiljeva on alkanut niittää mainetta Kremlin koronalinjan arvostelijana.

Vaaratonta aktivismi ei kuitenkaan ole ollut. 36-vuotias Vasiljeva joutui hiljattain poliisin pidättämäksi ja pahoinpitelemäksi toimittaessaan tiiminsä kanssa suojavarusteita Moskovasta kahteen sairaalaan Novgorodiin. Lääkäriliitto kertoi tapahtumista Twitterissä viime viikolla.

Meduzan mukaan ryhmä pidätettiin ensin valtatiellä eristyssääntöjen rikkomisesta ja heitä pidettiin poliisiasemalla melkein koko päivä. Sitten ryhmä vapautettiin, mutta Anastasia Vasiljeva otettiin pian kiinni uudestaan. Pidätystä kuvataan väkivaltaiseksi. Lääkäriliiton videolla (alla) vastustelevaa Vasiljevaa raahataan sisään poliisiasemalle. Ihmisoikeusaktivisti Dinar Idrisovin mukaan Vasiljevaa lyötiin tuoksinassa vatsaan. Lääkäriliitto kertoi Twitterissä, että hän sai rytäkässä myös mahdollisesti aivotärähdyksen. Vasiljeva vietti yön putkassa ja sai sakot viranomaisten vastustamisesta.

– Anastasia menetti tajuntansa – ehkä joku siviilipukuisista poliiseista kuristi häntä, lääkäriliitto kertoo.

Vasiljeva on muun muassa kritisoinut kovin sanoin turvavarusteiden riittämättömyyttä ja Venäjän viranomaisten huonoa varautumista koronakriisiin.

The Moscow Timesin mukaan Venäjän valtion omistama NTV-kanava julkaisi viime viikon maanantaina jutun, jossa Vasiljevaa syytettiin valeuutisten levittämisestä Venäjän sairaaloiden tilanteesta. Tiistaina hänet kutsuttiin Venäjän tutkintakomitean kuulusteluihin asiasta.

– Me teemme mitä teemme, auttaaksemme hallitustamme. He eivät hoida tätä, joten meidän on tehtävä tämä itse, Vasiljeva kommentoi Moscow Timesille.

Мы везли средства защиты для больниц Новгородской области.

Нас задержала полиция. Обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты — теперь преступление. pic.twitter.com/7e1gGJgniF — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 2, 2020

⚡⚡⚡Полицейские напали на Анастасию Васильеву, силой пытались затащить в ОВД. Анастасия потеряла сознание, возможно её удушил один из сотрудников в штатском. Это настоящий фашизм. pic.twitter.com/jUPsCCkfHE — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 2, 2020