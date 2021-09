Poliisi pelastaa rajulla videolla miehen palavasta autosta

Yhdysvalloissa on uutisoitu tuoreen poliisin suorittamasta rohkeasta pelastusoperaatiosta sunnuntaina Kaliforniassa.

Tilanteesta julkaistulla videolla Pedro Garcia lähestyy palavaa ajoneuvoa valtatie 101:llä ja raahaa mieskuljettajan pois lieskojen keskeltä. Kuumuus oli ehtinyt sulattaa osan kuljettajan kengistä.

San Josen poliisilaitoksen mukaan ajoneuvo oli syttynyt tuleen kolarin seurauksena. Video kuvattiin paikalle ajaneen paloauton ohjaamosta.

Pedro Garcia sanoi paikalliselle KRON-kanavalle, että ohikulkijat olivat huutaneet autoon jääneestä henkilöstä. Poliisi juoksi välittömästi kohti ohjaamon ovea.

– Päätin, että yrittäisin kiskoa henkilön ulos autosta ja raahata hänet kohti palomiehiä. Uskon, että satuin vain paikalle oikeaan aikaan, Garcia sanoi.

Garcia oli ehtinyt toimia tehtävässään vain kahdeksan kuukauden ajan.

