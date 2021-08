Poliisi paljasti satojen tuhansien eurojen huumevyyhdin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syytteitä käsitellään Oulun käräjäoikeudessa syyskuussa.

Oulun poliisilaitos ilmoittaa saaneensa valmiiksi törkeitä huumausainerikoksia sisältävän juttukokonaisuuden esitutkinnan.

Tapausta on selvitetty järjestäytynyttä rikollisuutta tutkivassa ryhmässä maaliskuusta 2021 lähtien. Esitutkinnassa on ollut useita rikoksesta epäiltyjä, joista osa on edelleen vangittuna.

Poliisin mukaan kyseessä on vakava rikoskokonaisuus, kun ottaa huomioon huumausaineiden määrän ja laadun. Huumausaineita on myyty ja levitetty Oulun alueella.

Takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvoksi on arvioitu useita satoja tuhansia euroja.

Esitutkinta on valmistunut, joten kokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan. Syytteitä käsitellään syksyllä Oulun käräjäoikeudessa.

