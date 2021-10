Poliisi otti kiinni 51 Elokapinaan osallistunutta – useita rikosnimikkeitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mielenosoitus valtioneuvoston linnan edessä on hajotettu.

Helsingin poliisi kertoo ottaneensa kiinni 51 mielenosoittajaa, jotka osallistuivat Elokapinan mielenosoitukseen Valtioneuvoston linnan luona. Poliisin mukaan kiinniotot sujuivat rauhallisesti.

– Kiinniotettuja henkilöitä epäillään tässä vaiheessa mm. niskoittelusta, törkeästä julkisrauhan rikkomisesta ja kokouksen estämisestä. Rikosnimikkeitä tarkastellaan tutkinnassa yksilöllisesti, ja ne voivat täsmentyä tutkinnan edetessä, poliisi toteaa Twitterissä.

Elokapina aloitti mielenosoituksen valtioneuvoston linnan luona Helsingissä Senaatintorin laidalla aiemmin perjantaina. Aluksi paikalla oli noin 30 mielenosoittajaa, mutta osallistujamäärä kasvoi päivän mittaan.

Mielenosoittajat estivät pääsyn valtioneuvoston rakennukseen. Poliisi antoi tässä vaiheessa poistumiskäskyn.

– Valtioneuvoston linnan uloskäyntien miehittämistä ja valtiojohtoon vaikuttamista ei hyväksytä.

Ylikomisario Jarkko Lehtisen mukaan tunkeutumisella luotiin turvallisuusuhka, jolla yritettiin vaikuttaa valtioneuvoston meneillään olevaan istuntoon.

– Valtioneuvoston sisällä olevien henkilöiden liikkumisen kontrollointia voidaan pitää tietyssä mielessä jonkinasteisena väkivallan uhkana, hän sanoo.

Elokapina on runsaan viikon ajan osoittanut mieltään eri puolilla Helsingin keskustaa. Liike vaatii maan hallitukselta voimakkaampia ilmastotoimia. Poliisi on neuvotellut mielenosoittajien kanssa ja pyrkinyt sopimaan mielenosoituspaikoista. Poliisi on hajottanut osan protesteista.

Poliisin toimintaa on myös arvosteltu, muun muassa sen vuoksi, että se sakotti mielenosoitusta kuvannutta valokuvaajaa. Tapaukseen kiinnittää huomiota oikeustieteen dosentti Pauli Rautiainen.

– Poliisi sakotti kuvajournalistia siitä, että hän oli ottamassa valokuvia Elokapinan mielenosoituksesta Pitkälläsillalla. Poliisin toimissa Elokapinan suhteen on liikuttu mielenosoitusoikeuden rajoittamisen harmaalla alueella, ja näköjään myös median toimintavapautta on rikottu, Rautiainen sanoo.

Kiinniotettuja henkilöitä epäillään tässä vaiheessa mm. niskoittelusta, törkeästä julkisrauhan rikkomisesta ja kokouksen estämisestä. Rikosnimikkeitä tarkastellaan tutkinnassa yksilöllisesti, ja ne voivat täsmentyä tutkinnan edetessä. #poliisi — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) October 8, 2021

Poliisi sakotti kuvajournalistia siitä, että hän oli ottamassa valokuvia #elokapina'n mielenosoituksesta Pitkälläsillalla. Poliisin toimissa Elokapinan suhteen on liikuttu mielenosoitusoikeuden rajoittamisen harmaalla alueella, ja näköjään myös median toimintavapautta on rikottu. https://t.co/Euk3xPrmeM — Pauli Rautiainen (@PauliRautiainen) October 8, 2021